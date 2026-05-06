Egyelőre a magyarok védelmére is szorul, de a vadászgép nélkül maradt NATO-tagállam most bejelentette: ő fog védeni másokat

Örülök neki, hogy bejelenthetem, hogy a 2027-es év végén be akarunk kapcsolódni a NATO Air Policing missziójába a Baltikumban
- jelentette ki Robert Kalinák.
Az észak-atlanti szövetség említett missziójának deklarált célja a saját vadászrepülőgép-állománnyal nem rendelkező balti országok (Litvánia, Lettország és Észtország) légterének védelme.
A szlovák védelmi miniszter közlése szerint Szlovákia ezen kívül azt is tervezi, hogy 2028-tól bekapcsolódik a NATO rotációs légvédelmi missziójába is, amelynek céljára elkülönítenének kettőt a nemrégiben Izraeltől vásárolt Barak MX típusú légvédelmi rendszerből.
Szlovákia 2023-ban, még Eduard Heger ügyvezető kormánya idején a teljes vadászrepülőgép-állományát – 13 darab MiG 29-est –, illetve egy Kub légvédelmi rendszert is Ukrajnának ajándékozott. A tárca akkori vezetőjét, Jaroslav Nadot számos bírálat érte emiatt, 2024-ben Robert Kalinák jelenlegi szlovák védelmi miniszter feljelentést is tett.
Pozsony még néhány évvel ezt megelőzően döntött arról, hogy
mintegy másfél milliárd euró értékben 14 darab F-16 Block 70/72 típusú amerikai vadászgépet vásárol légiereje modernizálása céljával.
Ezek közül eddig tíz darabot szállítottak le, a legutóbbi három tavaly decemberben érkezett meg az országba. Ezeknek a vadászgépeknek az ország légvédelmébe történő bevonását az idei év során tervezik.
Korábbi közlés szerint a szlovák légtér védelmét egyelőre magyar, cseh és lengyel segítséggel látják el.
A címlapkép illusztráció.
