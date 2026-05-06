Elege lett a világ egyik leggazdagabb országának Amerikából: már keresik, honnan jöhetnének a csúcsfegyverek

Az utóbbi években rendkívüli mértékben kimerültek világszerte a Patriot rakétarendszer készletei, emiatt a raktárkészletek feltöltése vált elsődleges prioritássá. Az elfogó rakéták gyártásának felpörgetésére irányuló törekvések már megindultak, de még így is éveket vehet igénybe a szükségletek kielégítése, ezért Svájc új megoldás után nézett a saját képességeinek fejlesztésére. Bern eső körben négy országot vont be az alternatív lehetőségek közé: Németországot, Dél-Koreát, Franciaországot és Izraelt, összesen öt rendszer beszerzését vizsgálhatják.
A legfontosabb kritériumok közé tartoznak a szállítási határidők, a költségek, a rendszer hatékonysága, de a világ egyik leggazdagabb országa a helyi gyártás lehetőségét is kiemelten kezeli. A Svájci Szövetségi Védelmi Beszerzési Hivatal (Armasuisse) egészen május végéig gyűjti az adatokat a lehetséges rendszerekről. Ez a lépés megelőzi a hivatalos ajánlatkérést, amiből megrendelés születhet. Bár hivatalosan
a szóba jöhető rendszerekről nem tettek említést, annyit lehet tudni, hogy az alpesi ország nagy hatótávolságú, ballisztikus rakéták ellen is bevethető rendszert keres.
A Defense Express értékelése szerint az adott országokból a következő rendszerek jöhetnek szóba:
- Franciaországban az Eurosam gyárt a kritériumoknak megfelelő eszközöket;
- Dél-Koreából a LIG Nex1 terméke kerülhetett a figyelem középpontjába, a KM-SAM II, ezt az Egyesült Arab Emírségekben már éles helyzetben is alkalmazták Irán támadásaival szemben;
- Németországból a Diehl Defense által fejlesztett új IRIS-T SLX merül fel, ennek értékesítése még éveket vehet igénybe;
- míg Izraelből egyszerre két rendszer is terítéken lehet, a Rafael Dávid Parittyája (David’s Sling) és a Israel Aerospace Industries Barak MX-e.
A felsorolt lehetőségek mindegyike szóba jöhet Bernben, még a fejlesztés alatt álló német rendszer is, mivel a kisebb hatótávolságú IRIS-T SLM-eket már megvásárolták ugyanettől a gyártótól, így a kapcsolat adott.
Svájc még 2021-ben kötelezte el magát az amerikai Patriot rendszer mellett, mintegy 2 milliárd dolláros rendelést adtak le összesen öt ütegre. Az Egyesült Államok a 2026 és 2029 közötti időszakot jelölte meg leszállítási céldátumként, de a fogyatkozó készletek miatt ezt folyamatosan kijjebb tolták. Először az ukrajnai háborúra, jelenleg pedig az iráni konfliktusra hivatkoznak, a magyarázat ugyanakkor nem győzte meg a berni döntéshozókat, hogy kitartsanak a korábbi rendelés mellett, ezért dönthetnek a változtatás mellett. Ugyanakkor a beszerzés első részletét, mintegy 650 millió svájci frankot már kifizettek a gyártónak előlegként ezért vélhetően a kilépés nehéz jogi helyzetet fog teremteni.
