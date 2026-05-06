Éles helyzetben bukott ki az amerikai flotta sebezhetősége: váratlan megoldással reagál az Egyesült Államok
Az amerikai haditengerészet a  haderőnem 2027-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetési javaslatából derül ki, hogy a Montford Point-osztályú expedíciós átrakóhajóit (ESD) kívánja felhasználni a hadihajók nyílt tengeri újrafegyverzésére - írta meg a The War Zone (TWZ).

A költségvetési dokumentumok szerint a források egy részéből a függőleges rakétaindító rendszerek nyílt tengeri újratöltésének (At-Sea Reload of VLS, ASRV) kísérleti programját fejezik be a USNS Montford Point fedélzetén. A tervek között szerepel továbbá a Naval Strike Missile hajó elleni rakéták és az MK 48-as torpedók újratöltő rendszereinek fejlesztése is. Emellett egy "mobil ellátóplatform" (MOSUP) bemutatóját is tervezik. Ennek pontos mibenlétéről egyelőre nem tudni többet, de elképzelhető, hogy egy új segédhajó-osztály iránti igényt vetít előre.

A két Montford Point osztályú hajót 2013-ban és 2014-ben állították szolgálatba. Négy évvel ezelőtt a haditengerészet megpróbálta kivonni őket az aktív állományból, ám a Kongresszus ezt megakadályozta. Az Alaska osztályú olajszállítókból származtatott, félig merülő kialakítású hajók ideálisak lehetnek erre a feladatra. Ezt a mintegy 2300 négyzetméteres nyitott fedélzeti területük, valamint a hajóról hajóra történő rakományátadásra optimalizált felépítésük is segíti. Elméletileg akár úgy is működhetnének, hogy az egyik oldalukon

egy Lewis and Clark osztályú szállítóhajóról veszik át a lőszert, miközben a másik oldalukon közvetlenül egy romboló vagy cirkáló VLS-celláiba töltik azt.

Jelenleg az amerikai haditengerészet nem rendelkezik érdemi képességgel a hadihajók függőleges rakétaindító rendszereinek nyílt tengeri újratöltésére. Ennek a hiányosságnak az operatív következményeit élesen megvilágították a vörös-tengeri műveletek. A haditengerészet tisztjei tavaly elárulták, hogy az ott bevetett egységeknek akár két hétre is el kellett hagyniuk a műveleti területet, hogy baráti kikötőkben töltsék fel a készleteiket. Egy esetleges csendes-óceáni konfliktusban Kínával szemben a távolságok és a menetidők ennél jóval nagyobbak lennének. Ráadásul az sem garantált, hogy a közelben rendelkezésre állnának szövetséges kikötők.

A nyílt tengeri újratöltés – akár expedíciós átrakóhajóról, akár egy Lewis and Clark osztályú egységről történik – lehetővé tenné, hogy a hadihajók hosszabb ideig tartsák fenn az előretolt jelenlétüket, egyúttal csökkentené a sebezhetőségüket. Ugyanakkor kapacitásbeli korlátok is felmerülnek. A haditengerészet mindössze két expedíciós átrakóhajóval (ESD) rendelkezik, és jelenleg mindkettő csökkentett készenléti állapotban van.

A 14 darab Lewis and Clark osztályú szállítóhajó pedig már a meglévő utánpótlási feladatok miatt is túlzottan leterhelt.

Az új segédhajók terén a haditengerészet a 2027-es pénzügyi évben két új tengeralattjáró-ellátó hajót – AS(X) jelöléssel – kíván megrendelni az öregedő Emory S. Land-osztály pótlására. A terveket készítő General Dynamics NASSCO január óta egy AD(X) jelzésű ellátóhajó-koncepciót is népszerűsít. Ezt kifejezetten a felszíni hadihajók nyílt tengeri újrafegyverzésére optimalizálnák, ám a haditengerészet eddig nem mutatott hivatalos érdeklődést a tervezet iránt.

Címlapkép forrása: AMWilsonCMA via Wikimedia Commons

