Elhunyt a CNN alapítója, aki forradalmasította a modern televíziózást

Elhunyt Ted Turner, a CNN alapítója és a médiaipar egyik legmeghatározóbb alakja. Az ohiói születésű, atlantai üzletember 87 éves volt.

A CNN cikke szerint a nagy hatású üzletembert szókimondó természete miatt gyakran csak "a Dél Szájaként" ("The Mouth of the South") emlegették. Hatalmas médiabirodalmat épített fel, amely magában foglalta a kábeltévézés első szuperállomását. A portfóliójának részét képezte számos népszerű film- és rajzfilmcsatorna, valamint sportcsapatok, köztük az Atlanta Braves baseballcsapat is.

Turnert az üzleti tevékenysége mellett világhírű vitorlásversenyzőként, filantrópként és környezetvédőként is ismerték.

Az üzletember az Egyesült Államok egyik legnagyobb földbirtokosává vált, és meghatározó szerepet vállalt az amerikai bölények nyugati területekre történő visszatelepítésében.

Hírnevét mégis elsősorban a CNN-nek köszönhette.

Ő valósította meg azt a merész elképzelést, hogy a világ eseményeiről a nap 24 órájában, valós időben közvetítsenek híreket.

Ezzel a lépéssel a csatorna teljesen forradalmasította a televíziós hírközlést. A Time magazin 1991-ben az Év Emberének választotta. A lap indoklása szerint Turner "befolyásolta az események dinamikáját, és 150 ország nézőit a történelem azonnali szemtanúivá tette".

Ted Turner a Time Magazin címlapján 1991-ben, mikor az Év Emberének választották.

Turner később eladta csatornáit a Time Warnernek, majd végleg visszavonult az üzleti élettől. A CNN-t azonban élete végéig a legnagyobb eredményének tartotta. Mark Thompson, a CNN Worldwide elnök-vezérigazgatója egy nyilatkozatában úgy fogalmazott: Turner a CNN

vezérlő szelleme volt, és mindig is az marad.

Hozzátette, hogy ő egy olyan óriás, akinek a vállán állnak.

Turner 2018-ban, nem sokkal 80. születésnapja előtt hozta nyilvánosságra, hogy Lewy-testes demenciával küzd. 2025 elején enyhe tüdőgyulladással került kórházba, ezt követően pedig egy rehabilitációs intézményben lábadozott. A médiamogult öt gyermeke, tizennégy unokája és két dédunokája gyászolja.

