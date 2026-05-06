Előkerült Amerika nagy terve: egyesítenék a kettészakadt országot

Az elmúlt időszakban látványosan elkezdett mozgolódni Líbiában az Egyesült Államok, ennek célja pedig egy megállapodás összehozása lehet. Az amerikai elképzelés, hogy a 2011-es polgárháborút követően több frakcióra szakadt országot egyesítse. A legnagyobb hatalom jelenleg két család kezében van, nyugaton a Dbeibeh, míg keleten a Haftár számít a legerősebbnek. Az elöregedő vezetőknél viszont
egyre időszerűbbé válik a generációváltás, ezért nagy figyelmet fordítanak az utódok körében a kapcsolatépítésre.
Az észak-afrikai ország hatalmas kőolaj-tartalékokkal rendelkezik, ezért Washington óvatosan már régebb óta keresi a lehetőségeket, ugyanakkor az iráni háború okozta válságban a kérdés még égetőbbé vált. A konfliktus következtében megemelkedtek az energiahordozók világpiaci árai, ez pedig a vezető családok számára is jelentős többletbevételt jelentett.
A törekvéseket Massad Boulos, Donald Trump amerikai elnök afrikai megbízottja vezeti amerikai oldalról. Washington azt szorgalmazza, hogy a miniszterelnöki pozíciót Ibrahim Dbeibah venné át az egyre több egészségügyi problémával küzdő Abdul Hamid Dbeibah helyett. Az elképzelésnek más támogatói is vannak, így Törökország is a változások mellett foglalt állást. Líbia számára azért is kulcsfontosságú lehet a megállapodás, mivel ezzel jelentős, több milliárd dollárnyi, befagyasztott vagyon szabadulhat fel. A Haftár családban szintén a közeljövőben van kilátás vezetőcserére, mivel a vezető már 82 éves. Az elmúlt időszakban megtörtént a kapcsolatok diverzifikálása, miközben az orosz kapcsolatokat elkezdték leépíteni. Ennek szerepe kulcsfontosságú volt a 2023 júniusi Wagner lázadást követően, mivel a helyi vezetők félni kezdtek, hogy Moszkva által biztosított zsoldosok ellenük fordulhatnak.
Líbiában 2011-ben bukott meg az addigi vezető, Moammer Kadháfi, de a rezsim összeomlásával a különböző frakciók estek egymásnak, elhúzódó, véres harcokat hozva az országba.
A térségben meghatározó külföldi hatalmak a saját érdekeiknek megfelelően támogatták a két nagy oldal valamelyikét, de így egyik fél sem tudott felülkerekedni a másikon. A megosztottság tartósan fennmaradt azt követően is, hogy a harcok lecsillapodtak. A legnagyobb kihívást az jelenti, hogy a súlyos összecsapásokat követően mindkét oldal hatalmát megkérdőjelezik a másik oldalon. A vezetés megosztása jelenthetne megoldást, de ennek elosztása súlyos érdekeket sértene, ezért nehezen találni a pontos előrelépés lehetőségét. Közben az is gondot jelez, hogy az uralkodó családokon belül is hatalmi viszályok rajzolódnak ki.
Az Egyesült Államok arra tesz erőfeszítést, hogy ezt a nehezen megoldhatónak tűnő ellentétet valahogy feloldja. Washingtonnak jól jönne, ha képes lenne innen pótolni a Közel-Keletről kieső olajmennyiség egy részét, hogy ezzel is lejjebb tolja a világpiaci árat. Ugyanakkor a problémát jelent, hogy az infrastruktúra jelentős részét fel kellene újítani, ez több milliárd dolláros befektetést igényel.
Címlapkép forrása: Hazem Turkia/Anadolu via Getty Images
