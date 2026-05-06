Félvállról vett tűzszünet Ukrajnában, Zelenszkij "orosz gazemberekről" beszélt – Híreink percről percre az orosz-ukrán frontról szerdán

Volodimir Zelenszkij tegnap elítélte Oroszország ukrán városok elleni "teljes mértékben cinikus terrortámadásait", amelyekre az ukrán elnök által mától kihirdetett győzelem napi tűzszünet előtt közvetlenül került sor. Kijev azután jelentett be fegyverszünetet, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök május 8-9-ére hirdetett tűzszünetet a második világháborús győzelem alkalmából. A zaporizzsja elleni orosz csapásokban 12 személy, míg a donyecki Kramatorszkban öten haltak meg, és több tucat sérültről tudni. "Este az orosz gazemberek támadást mértek Dnyipróra is. Eddigi jelentések szerint négy ember halt meg. Részvétem a családoknak és szeretteiknek" - tette hozzá az ukrán elnök. Cikkünk folyamatosan frissül a legutóbbi fejleményekkel.
Nőtt a zaporizzsjai sebesültek száma

43-ra emelkedett azok száma, akik megsérültek Oroszország tegnapi, Zaporizzsja városát ért csapásában. A támadásban 12 ember halt meg - közölte Ivan Fedorov, a megye katonai közigazgatási vezetője.

Fedorov hozzátette, 18 embert ápolnak kórházban, közülük négyen kritikus, míg 14-en közepes állapotban vannak.

Ukrán jelentés érkezett

Az ukrán légvédelem közölte, az éjszaka folyamán 89 orosz drónt semlegesítettek az összesen 108-ból.

Ukrajnában két ballisztikus rakéta, egy irányított légibomba, és nyolc helyszínen kilenc drón becsapódását jegyezték fel. Egy helyről érkezett jelentés alábbhulló dróntörmelékről.

Titokban összejátszanak Amerika legádázabb ellenségei: így járnak túl Washington eszén az új fegyverkezési versenyben

Kínai cégek továbbra is beszállítanak kettős felhasználású alkatrészeket Irán és Oroszország drónprogramjaihoz – a motoroktól kezdve a mikrochipeken át az optikai kábelekig – , amit az Egyesült Államok képtelen megfékezni, hiába a szankciók - írta meg a Wall Street Journal.

Nem tartott sokáig: hiába hirdetett tűzszünetet Zelenszkij, Putyin alig pár percen belül támadásba lendült

Oroszország már az első percekben megsértette a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök által bejelentett tűzszünetet: drónokkal és irányított légibombákkal támadták Ukrajnát - számolnak be ukrán lapok.

Leleplezték a titkos orosz akciót: elképesztő módon toboroz Putyin "ágyútölteléket" – Uniós országokat is destabilizálna

A brit külügyminisztérium szerint Oroszország embercsempészek által hamis ígéretekkel toborzott menekülteket is bevet az ukrán hadszíntéren vagy Lengyelországba és más EU-tagállamokba küldi őket destabilizáló célú feladatokkal.

