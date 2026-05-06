Félvállról vett tűzszünet Ukrajnában, Zelenszkij "orosz gazemberekről" beszélt – Híreink percről percre az orosz-ukrán frontról szerdán

Nőtt a zaporizzsjai sebesültek száma
43-ra emelkedett azok száma, akik megsérültek Oroszország tegnapi, Zaporizzsja városát ért csapásában. A támadásban 12 ember halt meg - közölte Ivan Fedorov, a megye katonai közigazgatási vezetője.
Fedorov hozzátette, 18 embert ápolnak kórházban, közülük négyen kritikus, míg 14-en közepes állapotban vannak.
Ukrán jelentés érkezett
Az ukrán légvédelem közölte, az éjszaka folyamán 89 orosz drónt semlegesítettek az összesen 108-ból.
Ukrajnában két ballisztikus rakéta, egy irányított légibomba, és nyolc helyszínen kilenc drón becsapódását jegyezték fel. Egy helyről érkezett jelentés alábbhulló dróntörmelékről.
(Ukrinform)
Titokban összejátszanak Amerika legádázabb ellenségei: így járnak túl Washington eszén az új fegyverkezési versenyben
Kínai cégek továbbra is beszállítanak kettős felhasználású alkatrészeket Irán és Oroszország drónprogramjaihoz – a motoroktól kezdve a mikrochipeken át az optikai kábelekig – , amit az Egyesült Államok képtelen megfékezni, hiába a szankciók - írta meg a Wall Street Journal.
Nem tartott sokáig: hiába hirdetett tűzszünetet Zelenszkij, Putyin alig pár percen belül támadásba lendült
Oroszország már az első percekben megsértette a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök által bejelentett tűzszünetet: drónokkal és irányított légibombákkal támadták Ukrajnát - számolnak be ukrán lapok.
Leleplezték a titkos orosz akciót: elképesztő módon toboroz Putyin "ágyútölteléket" – Uniós országokat is destabilizálna
A brit külügyminisztérium szerint Oroszország embercsempészek által hamis ígéretekkel toborzott menekülteket is bevet az ukrán hadszíntéren vagy Lengyelországba és más EU-tagállamokba küldi őket destabilizáló célú feladatokkal.
