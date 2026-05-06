Gigantikus razzia indult Európa legnagyobb hatalmánál, szélsőjobboldali, neonáci csoportok kerültek a célkeresztbe
Házkutatásokat kezdett szerdán kora reggel a német rendőrség tizenkét tartományban feltételezett neonácikhoz köthető ingatlanokban.

A karlsruhei szövetségi ügyészség szóvivője elmondta:

36 személyt vádolnak azzal, hogy a Jung und Stark (Fiatal és Erős) és a Deutsche Jugend Voran (Német Fiatalok Előre) nevű bűnszervezetek tagjai, illetve részt vettek azok kiépítésében.

A gyanúsítottak a két csoport kiemelt, irányító tagjai, a legfiatalabb közülük 16 éves. Nyolc személy ellen súlyos testi sértés miatt is nyomoznak. A hatóságok egyelőre csak házkutatásokat tartanak, őrizetbe vételeket még nem terveznek - mondta el a szóvivő.

Stefanie Hubig igazságügyi miniszter elmondta: az alkotmányvédelmi hatóság információi nem hagynak kétséget afelől, hogy nagyon komolyan kell venni a szélsőjobboldal fenyegetését.

Egyre többen érdeklődnek militáns szélsőjobboldali csoportosulások iránt, döbbenetes módon a fiatalok körében is. Ezeknek a csoportoknak a tevékenysége mindazok ellen irányul, akiket ők a szélsőjobboldali világképük alapján ellenségként azonosítanak, és a demokráciánkra is veszélyt jelentenek. Németországra nézve a szélsőjobboldal a legnagyobb belső fenyegetés

- mondta a miniszter. Hozzátette: figyelemre méltó a szerdai házkutatások kiterjedtsége, hiszen 16 tartományból 12 érintett, a hatóságok több mint 45 objektumot vizsgálnak át. Ez ismételten azt mutatja, hogy az "erőszakos szélsőjobboldal össznémet fenyegetést jelent".

A német ügyészség információi szerint a két csoport 2024 közepe óta létezik, szerte az országban vannak regionális szerveződései. A Deutsche Jugend Voran olykor a Neue Deutsche Welle nevet is használja. A tagok a közösségi média és személyes találkozók révén bővítették a hálózatot. Elképzeléseik között szerepelt a politikai ellenfelek, illetve állítólagos pedofilok elleni erőszakos támadások megvalósítása. Néhányan a gyanúsítottak közül a baloldalhoz köthető embereket, illetve általuk pedofilnak tartott személyeket támadtak meg. Az áldozatokat többen ütlegelték, és súlyos sérüléseket okoztak. Ilyen incidensek történtek az utóbbi években a berlini Pride-felvonuláson is.

A szövetségi bűnügyi hivatal (BKA) 2025 közepén közölte: a rendőrség már egy éve azt tapasztalja, hogy a jobboldalon új ifjúsági csoportok jelentek meg. Ezek kezdetben az online térben szerveződtek, majd rendezvények, incidensek és bűncselekmények kezdtek kötődni hozzájuk.

A Jung und Stark tagjainak számát tavaly több száz körülire becsülték, míg a Deutsche Jugend Voran csoportnak valamivel több mint száz tagja volt.

Egy másik hasonló szervezet, az Utolsó Védvonal (Letzte Verteidigungswelle) nevű szélsőjobboldali terrorista sejt feltételezett tagjai ellen tavaly májusban terrorcselekmények tervezésének a gyanújával indított eljárást a szövetségi főügyész.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

