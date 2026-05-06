Halálos vírus szedi az áldozatait egy tengerjáró hajón: megindul az evakuáció

Fernando Clavijo, kanári-szigeteki elnök a spanyol rádióban "rögtönzésnek" nevezte a madridi kormány döntését. Kifogásolta továbbá, hogy nem áll rendelkezésre elegendő információ a járvány kiterjedéséről.
Nincs orvosi jelentésünk arról, hány fertőzött van a fedélzeten
– jelentette ki a regionális elnök. Clavijo az ügy tisztázása érdekében személyes egyeztetést kezdeményezett Pedro Sánchez miniszterelnökkel és Mónica García egészségügyi miniszterrel.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tájékoztatása szerint a hajón 147 utas és személyzeti tag tartózkodik. Eddig hét esetet hoztak összefüggésbe a járvánnyal, amelyek közül kettőt laboratóriumi vizsgálattal is igazoltak, ötöt pedig gyanús esetként tartanak nyilván. A három halálos áldozat mellett egy beteg állapota kritikus, hárman pedig enyhe tüneteket mutatnak.
A dél-afrikai hatóságok több fertőzöttnél az Andes-hantavírust mutatták ki. Ennek a kórokozónak a sajátossága, hogy emberről emberre is képes terjedni.
Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján alacsonynak ítélik a lakosságot fenyegető kockázatot. A szervezet a nemzetközi jog betartására és a "humanitárius szellemre" hivatkozva kérte Spanyolországot a hajó befogadására. Kiemelték, hogy a Zöld-foki Köztársaság nem rendelkezik egy ilyen mértékű művelet kezeléséhez szükséges egészségügyi kapacitással.
A spanyol egészségügyi minisztérium megerősítette, hogy
a hajó orvosát mentőrepülőgéppel sürgősen a Kanári-szigetekre szállítják, mivel az ő állapota is súlyos.
A műveletet a WHO-val és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központtal (ECDC) szorosan egyeztetve koordinálják.
A Zöld-foki Köztársaság egészségügyi minisztériuma közölte, hogy a járvány három érintettjének egészségügyi evakuálásához tervezett két mentőrepülőgép közül az egyik már megérkezett az országba. A második gép érkezését a közeljövőben várják. A tárca tájékoztatása szerint az evakuálás befejezése után a hajónak folytatnia kell az útját. A műveletet pedig "maximális biztonsággal és intézményközi koordinációval" készítik elő.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
