Hatalmasat tévedtek a tudósok: egy eddig figyelmen kívül hagyott apróság is drasztikusan hozzájárul a felmelegedéshez

A mikro- és nanoműanyagok (MNP-k) jellemzően műanyagtermékek és szintetikus szálak lassú aprózódásának útján keletkeznek. Méretük a nanométeres tartománytól egészen a néhány milliméteres átmérőig terjed. Jelenlétüket a bolygónk szinte minden pontján kimutatták már, az ivóvíztől kezdve a tengeri állatok szervezetén át egészen az antarktiszi hóig. Egyes kutatások arra is rávilágítottak, hogy a mikroműanyagok már az élőlények, köztük az emberek szervezetében is egyre nagyobb mennyiségben halmozódnak fel, amelyeknek élettani hatásait még csak most kezdi el feltérképezni a tudomány.

A Nature folyóiratban megjelent kutatás szerint, a korábbi vizsgálatok során

jelentősen alábecsülték a légköri mikroműanyagok klímára gyakorolt hatását, mivel nem vették figyelembe a részecskék színének szerepét a hőelnyelésben.

Kínai és amerikai kutatók most először mérték meg a különböző színű műanyagok optikai tulajdonságait. Ezt követően a légköri szélrendszerek digitális térképeinek segítségével megbecsülték a lebegő részecskék eloszlását az atmoszférában. Az adatokat végül egy sugárzásátviteli modellbe táplálták be, hogy pontosan kiszámítsák a többlet-hőelnyelést.

Az eredmények rávilágítottak, hogy

a sötétebb – kék, piros és fekete – műanyagrészecskék akár 74,8-szor több napfényt nyelnek el, mint a színezetlen darabok.

Ezzel szemben a fehér részecskék nagyrészt visszaszórják a fényt. Az elnyelt energia a részecskék közvetlen környezetében hővé alakul, ezáltal melegítve a levegőt.

A tanulmány megállapította, hogy a színes mikro- és nanoműanyagok globális átlagban 0,039 watt/négyzetméter közvetlen sugárzási kényszerrel (DRF) járulnak hozzá a felmelegedéshez. Ez az érték a színezetlen részecskék hatásának a 15,3-szorosa. Bizonyos térségekben, például az észak-csendes-óceáni szubtrópusi köráramlatban a műanyagrészecskék felmelegítő hatása a helyi koroménak az ötszörösét is elérte.

A szerzők rámutatnak arra, hogy a mikro- és nanoműanyagok kettős éghajlati fenyegetést jelentenek. Egyrészt közvetlen sugárzásos melegedést okoznak a légkörben, másrészt pedig megzavarják a Föld globális szénciklusát.

Címlapkép forrása: Getty Images