Hatalmasat tévedtek a tudósok: egy eddig figyelmen kívül hagyott apróság is drasztikusan hozzájárul a felmelegedéshez

A mikro- és nanoműanyagok (MNP-k) jellemzően műanyagtermékek és szintetikus szálak lassú aprózódásának útján keletkeznek. Méretük a nanométeres tartománytól egészen a néhány milliméteres átmérőig terjed. Jelenlétüket a bolygónk szinte minden pontján kimutatták már, az ivóvíztől kezdve a tengeri állatok szervezetén át egészen az antarktiszi hóig. Egyes kutatások arra is rávilágítottak, hogy a mikroműanyagok már az élőlények, köztük az emberek szervezetében is egyre nagyobb mennyiségben halmozódnak fel, amelyeknek élettani hatásait még csak most kezdi el feltérképezni a tudomány.
A Nature folyóiratban megjelent kutatás szerint, a korábbi vizsgálatok során
jelentősen alábecsülték a légköri mikroműanyagok klímára gyakorolt hatását, mivel nem vették figyelembe a részecskék színének szerepét a hőelnyelésben.
Kínai és amerikai kutatók most először mérték meg a különböző színű műanyagok optikai tulajdonságait. Ezt követően a légköri szélrendszerek digitális térképeinek segítségével megbecsülték a lebegő részecskék eloszlását az atmoszférában. Az adatokat végül egy sugárzásátviteli modellbe táplálták be, hogy pontosan kiszámítsák a többlet-hőelnyelést.
Az eredmények rávilágítottak, hogy
a sötétebb – kék, piros és fekete – műanyagrészecskék akár 74,8-szor több napfényt nyelnek el, mint a színezetlen darabok.
Ezzel szemben a fehér részecskék nagyrészt visszaszórják a fényt. Az elnyelt energia a részecskék közvetlen környezetében hővé alakul, ezáltal melegítve a levegőt.
A tanulmány megállapította, hogy a színes mikro- és nanoműanyagok globális átlagban 0,039 watt/négyzetméter közvetlen sugárzási kényszerrel (DRF) járulnak hozzá a felmelegedéshez. Ez az érték a színezetlen részecskék hatásának a 15,3-szorosa. Bizonyos térségekben, például az észak-csendes-óceáni szubtrópusi köráramlatban a műanyagrészecskék felmelegítő hatása a helyi koroménak az ötszörösét is elérte.
A szerzők rámutatnak arra, hogy a mikro- és nanoműanyagok kettős éghajlati fenyegetést jelentenek. Egyrészt közvetlen sugárzásos melegedést okoznak a légkörben, másrészt pedig megzavarják a Föld globális szénciklusát.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megjött a NAV figyelmeztetése: magyarok millióit érinti, erre a részletre mindenkinek figyelnie kell
Hamarosan lejár a határidő.
A bankok, a szabályozók és a fintechek egy helyen! Május 28-án jön a Portfolio Financial IT konferenciája
Aki kimarad az AI-vezérelte digitalizációból, könnyen lemarad.
Nem tartott sokáig: hiába hirdetett tűzszünetet Zelenszkij, Putyin alig pár percen belül támadásba lendült
Drónokkal és irányított légibombákkal mértek csapásokat.
Nemzeti helyett európai bajnokokat akar látni a bankpiacon az eurócsoport elnöke
Európa legnagyobb bankja ötödakkora, mint Amerikáé.
Időjárási fordulat Magyarországon: jégesővel és erős széllel csap le a hidegfront
Lokálisan jelentősebb csapadék is hullhat.
Tíz vadiúj banki AI-ügynököt leplezett le az Anthropic
A banki és befektetési munkafolyamatok legidőigényesebb feladatait vehetik át.
Hivatalosan is bejelentkeztek a Commerzbankért, furcsa az ajánlat a vezérigazgató szerint
Az ajánlattételi eljárás eredményét július 8-ra várják.
Leleplezték a titkos orosz akciót: elképesztő módon toboroz Putyin "ágyútölteléket" – Uniós országokat is destabilizálna
Szankciókat jelentett be az európai hatalom.
Rekordszáraz tavasz: hogyan kezelhető a vízhiány Magyarországon?
Az idei tavasz ismét megmutatta, mennyire sérülékeny a vízrendszerünk: rekordközeli csapadékhiány, csökkenő talajnedvesség és tartósan apadó vízkészletek jellemzik a helyzetet.
Milyen összegre kössünk életbiztosítást?
Életbiztosítást kötni komoly felelősségvállalás: azt ígérjük szeretteinknek, hogy halálunk esetén nem kell majd anyagi gondokkal küzdeniük. A döntés előtt érdemes végiggondolni, mekkora
Magyarország az utolsóról az utolsó helyre került - Államadósság-pályák
Magyarország GDP-arányos adóssága csökkent ugyan, de a régiós rangsorban végig a legmagasabb maradt. A Baltikum-Balkán térség átlaga a kilencvenes évek harminc százalékáról negyvenkilenc
Bux - közeleg a szekvenciák vége
Immár négy éve menetel a bux, két nagyobb korrekciót közbeiktatva, megháromszorozva az értékét. Joggal adódik a kérdés, hogy mikor lesz egy a korábbiaknál nagyobb korrekció, vagy lesz -e eg
Zsiday: A magyar magántőkealap a legalizált offshore cég
Beszéltem erről korábban is, pl. a Transparency International 2025 decemberi konferenciáján, de fontos téma, különösen, hogy most ezekkel a a struktúrákkal sokat foglalkozik a közbeszéd,... Th
Cégérték növelése kontrollinggal
Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha
Az "ügynökakták" nyilvánossága: kérdések és válaszok
Az ún. "ügynökakták" megnyitása az első intézkedések között szerepel a Tisza Párt választási programjában (lásd 10.o.), illetve Ruff Bálint a Miniszterelnökség vezetésére felkért min
Rendszerváltás-kamatvágás (feat. Zsiday)
Zsiday Viktor először a podcastban a választások óta, végre ő is tud reagálni arra, hogyan élte meg a választásokat és mire számít a jövőben. Jó... The post Rendszerváltás-kamatvágás (
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Történelmi lehetőség előtt Magyarország – megszólalt az OTP vezérigazgató-helyettese
Kormányváltásról, euróról beszélt Becsei András.
Megijesztette a világot a legújabb AI, amit félnek piacra dobni
Komoly kihívások következhetnek.
Pihenés és teljesítmény: így áll az AI a testünk szolgálatában
Thuróczy Bertalan orvosbiológiai mérnökkel beszélgettünk.