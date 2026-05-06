Ismét könyörtelenül lecsapott Donald Trump: már a 200-at közelíti a halottak száma

Hárman meghaltak, amikor az amerikai hadsereg kedden újabb csapást mért egy csónakra a Csendes-óceán keleti részén, amely a feltételezések szerint kábítószert szállított.

A támadás egy nappal azután történt, hogy az amerikai hadsereg megölt két embert, amikor megtámadott egy "terrorista szervezetek" által működtetett vízi járművet a Karib-tengeren.

Az Egyesült Államok Déli Parancsnokságának közlése szerint a kedden célba vett kishajó ismert csempészútvonalon közlekedett.

On May 5, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… — U.S. Southern Command (@Southcom) May 6, 2026

Az X-en közzétett videón látható, amint a vízen siklik, mielőtt egy hatalmas robbanás lángokba borítja.

A Trump-kormány tavaly szeptemberben indította el a dél-amerikai vizeken közlekedő, állítólagos kábítószercsempész-hajók elleni támadásokat, amelyekben

eddig legkevesebb 191 ember vesztette életét.

Emellett a Csendes-óceán keleti részein is csapásokat mérnek a "narkóterroristák" által használt vízi járművekre.

