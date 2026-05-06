Kiakadt Zelenszkij: mit sem ért a tűzszüneti felhívás, nem állt le Putyin – Válaszlépést ígér Ukrajna
MTI
Az orosz hadsereg szerda délelőtt 10 óráig 1820 alkalommal sértette meg a tűzszünetet ágyúzásokkal, rohamkísérletekkel, légicsapásokkal és drónok alkalmazásával - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon, kiemelve, hogy Ukrajna válaszlépéseket fog tenni.

Megállapíthatjuk, hogy az orosz fél megszegte a tűzszünetet. A katonáink és hírszerzésünk esti jelentéseinek összegzése után döntünk a további lépéseinkről

- hangsúlyozta az államfő.

Szavai szerint a Dnyipro, Zaporizzsja, Kramatorszk és más városok, illetve térségek elleni keddi kegyetlen támadások után az orosz hadsereg szerdán is folytatta az aktív harci műveleteket és a "terrorjellegű" bombázásokat.

Oroszország választása egyértelmű: nyilvánvaló elutasítása a fegyvernyugvásnak és az emberéletek megóvásának

- szögezte le az elnök. Zelenszkij elmondta, Oroszország ma éjfél óta már közel 30 rohamműveletet hajtott végre, valamint több mint 70 irányított légibombát (KAB) vetett be éjszaka és ma reggel.

A Kreml korábban már közölte, hogy nem egyezik bele Kijev – papíron – mától érvényes egyoldalú tűzszüneti kezdeményezésébe - emlékeztet a Kyiv Independent.

Oroszország egyúttal azzal vádolta Ukrajnát, hogy megszegte saját javaslatát is.

Rodion Mirosnyik, az orosz külügyminisztérium nagykövete szerdán az orosz állami TASZSZ hírügynökség szerint azt nyilatkozta, hogy Ukrajna támadásokat indított az Oroszország Brjanszki területe és az annektált Krím ellen. A moszkvai védelmi tárca közlése szerint az orosz légvédelem az éjszaka folyamán 53 ukrán drónt fogott el.

Kijev azt nem kommentálta, hogy ő betartotta-e a fegyvernyugvást, de korábban azt ígérte, nem hagyja válasz nélkül az orosz haderő lépéseit.

Az ukrán külügyminisztérium ugyanakkor szintén elítélte Oroszországot.

Moszkva ismét figyelmen kívül hagyta a más államok és nemzetközi szervezetek által is támogatott, reális és méltányos felhívást az ellenségeskedés beszüntetésére

- írta az X-en Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter, majd hozzátette:

Ez azt mutatja, hogy Oroszország elutasítja a békét, és a május 9-i tűzszünetre vonatkozó hamis felhívásainak semmi köze a diplomáciához. Putyint csak a katonai parádék érdeklik, az emberi életek nem.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

