Kiderült: Ukrajna nem fogja betartani Putyin tűzszünetét – Valóra válhat Zelenszkij fenyegetése?

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn közölte, hogy Ukrajna szerdától kezdve egyoldalú tűzszünetet léptet életbe. A bejelentésre azután került sor, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök egy külön, május 8-9-re szóló, úgynevezett győzelem napi fegyverszünetet javasolt,

szombaton ugyanis a hagyományoknak megfelelően egy katonai parádéval ünneplik Moszkvában a náci Németország feletti második világháborús győzelmet,

bár a felvonulás a korábbi éveknél visszafogottabb lesz.

Zelenszkij elmondása alapján ugyanakkor helyi idő szerint délelőtt tíz óráig Oroszország 1820 alkalommal szegte meg az ukrán fegyvernyugvást. Ennek fényében egy magas rangú ukrán tisztségviselő a Kyiv Independentnek úgy fogalmazott a moszkvai javaslatról:

Egyszerűen nem látjuk értelmét, hogy a felvonulás kedvéért betartsuk.

A háború során többször előfordult már, hogy Moszkva különféle – elsősorban egyházi – ünnepek idejére tűzszünetet hirdetett, de ezek soha nem bizonyultak tartósnak. Az ukrán vezérkar tájékoztatása szerint az ortodox húsvét alkalmából bejelentett fegyverszünetet az orosz erők 32 óra leforgása alatt 10 721 alkalommal sértették meg.

Nemrégiben Zelenszkij kijelentette, lehet, "ukrán drónok is részt vesznek majd" a moszkvai díszszemlén,

amire válaszul a Kreml azt ígérte, tömeges rakétacsapást mér Kijev központjára,

amennyiben Ukrajna valóban megpróbálja meghiúsítani a győzelem napi ünnepségeket.

