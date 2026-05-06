Kulcsfontosságú tesztet teljesített Jeff Bezos űreszköze, amelynek segítségével történelmet írna a NASA
A Blue Origin Endurance névre keresztelt, holdi leszállóegysége sikeresen teljesítette a vákuumkörülmények között, személyzet nélkül végzett teszteket a NASA Johnson Űrközpontjában. Ez kulcsfontosságú mérföldkőnek számít az idénre tervezett próbaindítás előtt - írta meg a Scientific American.

Az Endurance, hivatalos nevén a Blue Moon Mark 1 (MK1) egy egyszer használatos, személyzet nélküli, teherszállításra alkalmas holdi leszállóegység. A járművet a NASA kereskedelmi holdi teherszállítási programja (CLPS) keretében fejleszti a vállalat, amelynek célja, hogy az Artemis-program későbbi misszióinak kiszolgálása. Az űreszköz akár három tonnányi felszerelést és utánpótlást is képes a Hold felszínére juttatni. Ez a teherbírás elengedhetetlen a NASA ambíciózus, állandó holdbázisra vonatkozó jövőbeli terveinek megvalósításához.

A tesztelés során

az Endurance-t az űrihez hasonló körülményeknek, köztük szélsőséges hőmérsékletnek és vákuumnak vetették alá.

A gyűjtött adatokat nemcsak az MK1 tervezésének finomhangolásához használják fel, hanem a Blue Moon Mark 2 (MK2) fejlesztéséhez is. Ez utóbbi egy nagyobb, már személyzetet is szállító leszállóegység lesz. A tervek szerint ez a jármű szállítja majd az űrhajósokat a Hold körüli pályáról az égitest felszínére.

Az MK2 a 2027-re tervezett Artemis-3 küldetés egyik lehetséges leszállóegysége. Ennek a missziónak a keretében tesztelik majd a személyzetet szállító Orion űrhajó és egy kereskedelmi holdi leszállóegység dokkolását. A NASA CLPS programjának keretében a Blue Origin mellett az Elon Musk által vezetett SpaceX is fejleszt leszállóegységet. Az Artemis-3 küldetés keretében a NASA tervei szerint vagy mindkét, vagy csak az egyik vállalat egységét szeretnék tesztelni Föld körüli keringési pályán. A jövőbeli Hold-küldetések szempontjából a két cég fejlesztései kulcsfontosságúnak számítanak, ugyanis a NASA csupán a hordozórakétát fejlesztette házon belül: a Holdraszálláshoz szükséges eszköz fejlesztése a Blue Origin és a SpaceX feladata.

A következő lépésben az Endurance-nek az indítás és az űrrepülés során fellépő terheléseket kell kiállnia. Erre a Blue Origin Pathfinder Mission 1 küldetése során kerül sor az év folyamán, amikor a leszállóegységet a vállalat New Glenn hordozórakétájával juttatják pályára. A misszió alatt a hajtóművet, a kriogén hajtóanyag-rendszert, a meghajtórendszert és a repüléselektronikát egyaránt éles körülmények között próbálják ki.

A NASA emellett a CT-3 Science küldetésben is számít az Endurance-re, amelynek keretében két tudományos műszert juttatnának el a Hold déli pólusára. Ezek az eszközök egyrészt felvételeket készítenek a leszállás folyamatáról a jövőbeli küldetések tervezéséhez. Másrészt azt vizsgálják, hogy a landolás során a leszállóegység milyen por- és kőzetanyagot ver fel a holdfelszínről.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha

Vállalati Energiamenedzsment 2026

