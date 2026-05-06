  • Megjelenítés
Leleplezték a titkos orosz akciót: elképesztő módon toboroz Putyin
Globál

Leleplezték a titkos orosz akciót: elképesztő módon toboroz Putyin "ágyútölteléket" – Uniós országokat is destabilizálna

MTI
|
Portfolio
A brit külügyminisztérium szerint Oroszország embercsempészek által hamis ígéretekkel toborzott menekülteket is bevet az ukrán hadszíntéren vagy Lengyelországba és más EU-tagállamokba küldi őket destabilizáló célú feladatokkal.

A tárca kedden számos új szankciót jelentett be több embercsempész hálózat ellen, illetve egyidejűleg olyan cégekkel szemben is, amelyek az orosz dróngyártó kapacitás bővítéséhez járulnak hozzá.

A minisztérium az intézkedésekhez fűzött indoklásában kiemeli: a szankciókkal sújtott szerveződések jobb élet ígéretéről szóló, megtévesztő ajánlatokkal csábítanak Oroszországba hazájukból menekülni kívánó, sokszor veszélyeztetett helyzetben lévő külföldieket, akiket azután az orosz hatóságok arra kényszerítenek, hogy Ukrajnában harcoljanak.

A tárca által közzétett 17 oldalas ismertetés szerint a toborzó tevékenység

más országok mellett Egyiptomban, Irakban, Elefántcsontparton, Nigériában, Marokkóban, Szíriában, Jemenben, Indiában, Bangladesben és Szomáliában folyik.

Még több Globál

Tűzszünet Ukrajnában, Zelenszkij "orosz gazemberekről" beszélt – Híreink percről percre az orosz-ukrán frontról szerdán

Nem tartott sokáig: hiába hirdetett tűzszünetet Zelenszkij, Putyin alig pár percen belül támadásba lendült

XIV. Leó pápa egyértelműen üzent Donald Trumpnak – Hamarosan kulcsfontosságú találkozóra kerül sor

A brit külügyminisztérium ismertetése szerint a szankciókkal sújtott egyik embercsempész Kubában is toborzott jelentkezőket jól fizető oroszországi civil állások ígéretével. Amint azonban a kubaiak megérkeztek Oroszországba, őket is különböző fenyegetésekkel – például börtönbüntetés kilátásba helyezésével – arra kényszerítették, hogy Ukrajnában harcoljanak az orosz fegyveres erők soraiban.

A brit külügyi tárca keddi dokumentuma szerint az embercsempészek által Oroszországba juttatott menekültek közül többeket nem Ukrajnába, hanem Lengyelországba, Finnországba és más európai uniós tagországokba küldenek,

olyan feladatokkal, amelyek célja ezeknek az országoknak a destabilizálása.

Stephen Doughty, a brit külügyminisztérium európai ügyekért felelős államtitkára a keddi tájékoztatáshoz fűzött nyilatkozatában "barbár eljárásnak" nevezte azt a gyakorlatot, hogy Oroszország megtévesztett, veszélyeztetett menekülteket használ "kudarcos, illegális" ukrajnai hadjáratának előmozdítására. Doughty szerint Oroszország ezeket az embereket "ágyútölteléknek használja".

A brit külügyminisztérium szankciókat rendelt el olyan vállalkozások ellen is, amelyek Thaiföldről, illetve Kínából szállítanak drónokban és egyéb kritikus hadfelszerelésekben használható részegységeket Oroszországnak.

A tárca adatai szerint Oroszország márciusban naponta átlagosan kétszáznál több drónnal támadta Ukrajnát. A minisztérium szerint

az orosz fegyveres erők a háború kezdete óta nem hajtottak végre egy hónap alatt ennyi dróntámadást Ukrajna ellen,

és valószínűsíthető, hogy áprilisban újabb rekordot ért el az ilyen támadások száma.

Kapcsolódó cikkünk

Tűzszünet Ukrajnában, Zelenszkij "orosz gazemberekről" beszélt – Híreink percről percre az orosz-ukrán frontról szerdán

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Cégérték növelése kontrollinggal

Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Vállalati Energiamenedzsment 2026

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tűzszünetet jelentett be Zelenszkij, Kijevet bombázzák az oroszok - Híreink az ukrán frontól kedden
Gondterhes geopolitikai helyzetben is erősödést produkál a forint
Kész, ennyi volt: kivonul a világ legnagyobb hadihajója a feszült térségből, távozik a USS Gerald R. Ford
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility