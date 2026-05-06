Leleplezték a titkos orosz akciót: elképesztő módon toboroz Putyin "ágyútölteléket" – Uniós országokat is destabilizálna

A tárca kedden számos új szankciót jelentett be több embercsempész hálózat ellen, illetve egyidejűleg olyan cégekkel szemben is, amelyek az orosz dróngyártó kapacitás bővítéséhez járulnak hozzá.
A minisztérium az intézkedésekhez fűzött indoklásában kiemeli: a szankciókkal sújtott szerveződések jobb élet ígéretéről szóló, megtévesztő ajánlatokkal csábítanak Oroszországba hazájukból menekülni kívánó, sokszor veszélyeztetett helyzetben lévő külföldieket, akiket azután az orosz hatóságok arra kényszerítenek, hogy Ukrajnában harcoljanak.
A tárca által közzétett 17 oldalas ismertetés szerint a toborzó tevékenység
más országok mellett Egyiptomban, Irakban, Elefántcsontparton, Nigériában, Marokkóban, Szíriában, Jemenben, Indiában, Bangladesben és Szomáliában folyik.
A brit külügyminisztérium ismertetése szerint a szankciókkal sújtott egyik embercsempész Kubában is toborzott jelentkezőket jól fizető oroszországi civil állások ígéretével. Amint azonban a kubaiak megérkeztek Oroszországba, őket is különböző fenyegetésekkel – például börtönbüntetés kilátásba helyezésével – arra kényszerítették, hogy Ukrajnában harcoljanak az orosz fegyveres erők soraiban.
A brit külügyi tárca keddi dokumentuma szerint az embercsempészek által Oroszországba juttatott menekültek közül többeket nem Ukrajnába, hanem Lengyelországba, Finnországba és más európai uniós tagországokba küldenek,
olyan feladatokkal, amelyek célja ezeknek az országoknak a destabilizálása.
Stephen Doughty, a brit külügyminisztérium európai ügyekért felelős államtitkára a keddi tájékoztatáshoz fűzött nyilatkozatában "barbár eljárásnak" nevezte azt a gyakorlatot, hogy Oroszország megtévesztett, veszélyeztetett menekülteket használ "kudarcos, illegális" ukrajnai hadjáratának előmozdítására. Doughty szerint Oroszország ezeket az embereket "ágyútölteléknek használja".
A brit külügyminisztérium szankciókat rendelt el olyan vállalkozások ellen is, amelyek Thaiföldről, illetve Kínából szállítanak drónokban és egyéb kritikus hadfelszerelésekben használható részegységeket Oroszországnak.
A tárca adatai szerint Oroszország márciusban naponta átlagosan kétszáznál több drónnal támadta Ukrajnát. A minisztérium szerint
az orosz fegyveres erők a háború kezdete óta nem hajtottak végre egy hónap alatt ennyi dróntámadást Ukrajna ellen,
és valószínűsíthető, hogy áprilisban újabb rekordot ért el az ilyen támadások száma.
