Megtörtént az, amitől a rivális nagyhatalom tartott: kilőtte csúcsfegyverét az Egyesült Államok

Az amerikai hadsereg először vetette be élesben a Typhon közepes hatótávolságú rakétarendszert a Fülöp-szigeteken, a két ország eddigi legnagyobb közös hadgyakorlatán - közölte a Naval News.

Dennis Hernandez ezredes, a Balikatan hadgyakorlat szóvivője elmondta, hogy a Typhon rendszerből indított Tomahawk rakéta a Leyte szigetén található taclobani repülőtérről startolt. Mintegy egy órával később érte el a nagyjából 600 kilométerre fekvő célpontját a luzoni Fort Magsaysay támaszponton, Nueva Ecija tartományban. A fegyver nem hordozott éles robbanófejet, mivel a teszt célja a pontosság felmérése volt. A rakéta a szigetország keleti partvidéke mentén haladt, és Aurora tartomány térségén átrepülve érte el a célterületet.

A Tomahawk és SM-6 rakéták indítására egyaránt képes Typhon rendszert 2024 áprilisában telepítették először a Fülöp-szigetekre egy közös kiképzési gyakorlat keretében.

Éles tesztlövésre azonban most került sor első alkalommal. A Tomahawk egy akár 1600 kilométeres hatótávolságú, repülés közben átirányítható, szubszonikus cirkálórakéta. A Lockheed Martin által fejlesztett, és 2023-ban az amerikai hadseregben rendszeresített Typhon indítórendszer iránt korábban már a Fülöp-szigeteki védelmi tisztviselők is érdeklődtek.

Kína többször is határozottan elítélte a fegyverrendszer Fülöp-szigeteki telepítését. Peking arra figyelmeztetett, hogy a lépés "a geopolitikai szembenállás és a fegyverkezési verseny kockázatát hozza a térségbe". A Fülöp-szigetekről a Typhon hatótávolsága lefedi a Dél-kínai-tengert, a Tajvani-szorost, valamint a kínai szárazföld egyes részeit is.

Az idei Balikatan hadgyakorlat április 20-tól május 8-ig tart, és ez az éves közös manőverek eddigi legnagyobb volumenű eseménye. A légierő, a szárazföldi és a haditengerészeti erők mellett a kiképzés az űr- és a kibertéri hadszíntereket is lefedi. A széles körű többnemzeti műveletekben Ausztrália, Japán, Kanada, Franciaország, Új-Zéland és az Egyesült Királyság is részt vesz. Renato de Castro biztonságpolitikai elemző a Philippine Star hasábjain

az idei gyakorlatot "multilaterális főpróbaként" jellemezte Kína 2027-re vonatkozó, agresszív tajvani ambícióinak fényében.

A Typhon tesztlövését követően, május 6-án az észak-luzoni Laoagban tengeri csapásmérő gyakorlatokra kerül sor. Az eseményt a Fülöp-szigetek és Japán védelmi minisztere is megtekinti. A mintegy 1400 katonával részt vevő japán haderő a Type 88 típusú rakétáit is kilövi majd, miközben az amerikai tengerészgyalogság a NMESIS hajóelhárító rendszert alkalmazza.

