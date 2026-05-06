Minden akadályon átment: eurómilliárdokat önthet fegyverekbe a NATO keleti bástyája
Globál

MTI
Portfolio
Az Európai Bizottság jóváhagyta a Lengyelországnak szánt, közel 190 milliárd zloty (16,2 ezer milliárd forint) SAFE hitelszerződést – közölte Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel nemzetvédelmi miniszter kedd este az X-en.

A miniszter kiemelte:

Lengyelország a legnagyobb kedvezményezettje a védelmi képességek fejlesztését célzó SAFE programnak.

"A biztonság terén megerősítjük vezető szerepünket a keleti szárnyon!" – fogalmazott a tárcavezető a NATO keleti tagállamaira utalva.

Az uniós programból finanszírozandó lengyelországi projektek közül Kosiniak-Kamysz egyebek mellett a Piorun hordozható légvédelmi rakétavetők gyártását említette, valamint a San elnevezésű drónvédelmi projektet is, mely a Keleti pajzs nevű védelmi rendszer részét fogja képezni az orosz és a fehérorosz határ mentén.

A politikus megerősítette: a SAFE lehívásáról szóló szerződést pénteken írják alá.

Korábbi bejelentések szerint az aláírásra Varsóban kerül sor a lengyel kormány képviselői, valamint Andrius Kubilius védelemért felelős és Piotr Serafin költségevetésért felelős uniós biztos részvételével.

A szerződést annak ellenére írják alá, hogy

Karol Nawrocki lengyel elnök márciusban megvétózta a SAFE-eszközök lengyelországi lehívásáról szóló törvényt.

A Donald Tusk vezette kabinet ezt követően úgy döntött, hogy a hitelt egy kormányhatározat alapján hívják le.

Nawrocki a vétót egyebek között azzal indokolta meg, hogy a SAFE-hitel összegével együtt rendkívül magas kamatot is vissza kell fizetni. Kifogásolta az uniós program feltételrendszerét is, amely alapján Brüsszel felfüggesztheti a finanszírozást. Az elnök egy alternatív, a lengyel jegybank aranykészleteire alapozó finanszírozást javasolt a védelmi képességek fejlesztésére, ezt azonban a kormánykoalíció elutasította.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha

