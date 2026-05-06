Nem tartott sokáig: hiába hirdetett tűzszünetet Zelenszkij, Putyin alig pár percen belül támadásba lendült

Az Ukrajna által egyoldalúan kihirdetett fegyvernyugvás ma éjfélkor lépett hatályba, az orosz erők azonban egyetlen órát sem bírtak ki támadás nélkül.
Dnyipro városában robbanásokat lehetett hallani egy légiriadó közepette, korai jelentések szerint Sahed típusú kamikaze drónokat vetettek be a térségben. Éjfél után kilenc perccel már Ukrajna több keleti, déli és északi régiójában is légiriadót rendeltek el, amely érintette Dnyipropetrovszk, Csernyihiv, Zaporizzsja, Harkiv, Donyeck és Szumi megyét is.
Az ukrán légierő az éjszaka folyamán arról számolt be, hogy orosz drónok tartottak több ukrán település irányába, orosz harci repülőgépek pedig ezzel párhuzamosan irányított légibombákat dobtak Szumi, Harkiv, Donyeck és Zaporizzsja megyei célpontokra.
Kijev arra válaszul jelentett be mától fegyverszünetet, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök május 8-9-ére tűzszünetet hirdetett a náci Németország feletti második világháborús győzelem alkalmából. Szombaton Moszkvában katonai parádéval emlékeznek meg az évfordulóról, a felvonulás azonban a korábbiaknál visszafogottabb lesz.
Miután Zelenszkij kijelentette, hogy lehet, "ukrán drónok is részt vesznek majd rajta",
Moszkva azt ígérte, tömeges válasz-rakétacsapást mér Kijev központjára,
amennyiben Ukrajna valóban megpróbálja meghiúsítani a győzelem napi ünnepségeket.
