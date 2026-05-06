  • Megjelenítés
Nem tartott sokáig: hiába hirdetett tűzszünetet Zelenszkij, Putyin alig pár percen belül támadásba lendült
Globál

Nem tartott sokáig: hiába hirdetett tűzszünetet Zelenszkij, Putyin alig pár percen belül támadásba lendült

Portfolio
Oroszország már az első percekben megsértette a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök által bejelentett tűzszünetet: drónokkal és irányított légibombákkal támadták Ukrajnát - számolnak be ukrán lapok.

Az Ukrajna által egyoldalúan kihirdetett fegyvernyugvás ma éjfélkor lépett hatályba, az orosz erők azonban egyetlen órát sem bírtak ki támadás nélkül.

Dnyipro városában robbanásokat lehetett hallani egy légiriadó közepette, korai jelentések szerint Sahed típusú kamikaze drónokat vetettek be a térségben. Éjfél után kilenc perccel már Ukrajna több keleti, déli és északi régiójában is légiriadót rendeltek el, amely érintette Dnyipropetrovszk, Csernyihiv, Zaporizzsja, Harkiv, Donyeck és Szumi megyét is.

Az ukrán légierő az éjszaka folyamán arról számolt be, hogy orosz drónok tartottak több ukrán település irányába, orosz harci repülőgépek pedig ezzel párhuzamosan irányított légibombákat dobtak Szumi, Harkiv, Donyeck és Zaporizzsja megyei célpontokra.

Kijev arra válaszul jelentett be mától fegyverszünetet, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök május 8-9-ére tűzszünetet hirdetett a náci Németország feletti második világháborús győzelem alkalmából. Szombaton Moszkvában katonai parádéval emlékeznek meg az évfordulóról, a felvonulás azonban a korábbiaknál visszafogottabb lesz.

Még több Globál

Tűzszünet Ukrajnában, Zelenszkij "orosz gazemberekről" beszélt – Híreink percről percre az orosz-ukrán frontról szerdán

Leleplezték a titkos orosz akciót: elképesztő módon toboroz Putyin "ágyútölteléket" – Uniós országokat is destabilizálna

XIV. Leó pápa egyértelműen üzent Donald Trumpnak – Hamarosan kulcsfontosságú találkozóra kerül sor

Miután Zelenszkij kijelentette, hogy lehet, "ukrán drónok is részt vesznek majd rajta",

Moszkva azt ígérte, tömeges válasz-rakétacsapást mér Kijev központjára,

amennyiben Ukrajna valóban megpróbálja meghiúsítani a győzelem napi ünnepségeket.

Kapcsolódó cikkünk

Tűzszünet Ukrajnában, Zelenszkij "orosz gazemberekről" beszélt – Híreink percről percre az orosz-ukrán frontról szerdán

Robert Fico meggondolta magát - Majdnem teljes hátraarc jön az oroszországi tervek kapcsán

Brutális megtorlást helyezett kilátásba Moszkva, azonnali menekülésre szólítják fel a lakosságot

Bejelentette Zelenszkij: megcsinálják, amitől Putyin retteg – Benézhetnek a drónok az orosz győzelmi parádéra

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Cégérték növelése kontrollinggal

Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha

Konferencia ajánló

Vállalati Energiamenedzsment 2026

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Tűzszünetet jelentett be Zelenszkij, Kijevet bombázzák az oroszok - Híreink az ukrán frontól kedden
Gondterhes geopolitikai helyzetben is erősödést produkál a forint
Kész, ennyi volt: kivonul a világ legnagyobb hadihajója a feszült térségből, távozik a USS Gerald R. Ford
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility