Olyan közel lehetünk a háború lezárásához, mint még soha: megszólalt Donald Trump, és máris megfenyegette a rezsimet

Donald Trump még szerda hajnalban a Truth Socialön azt írta,

nagy előrelépés történt egy teljes és végleges megállapodás felé

Iránnal.

Az amerikai elnök ezt a bejelentést az imént az alábbi poszttal fejelte meg, melyben kijelentette:

feltéve, hogy Irán beleegyezik abba, amiben megállapodtunk – ami talán egy nagy feltételezés –, a már legendássá vált Operation Epic Fury [Epikus Harag hadművelet - szerk.] véget ér, és a rendkívül hatékony blokád lehetővé fogja tenni, hogy a Hormuzi-szoros MINDENKI SZÁMÁRA megnyíljon, beleértve Iránt is.

Trump ezután elég egyértelműen megfenyegette a teheráni rezsimet, mondván,

ha nem egyeznek meg, kezdődik a bombázás, sajnos sokkal nagyobb szinten és intenzitással, mint korábban.

Az iráni külügyminisztérium szóvivője a CNBC-nek megerősítette, hogy

Teherán "mérlegeli" az Egyesült Államok 14 pontos javaslatát.

Egy pakisztáni kormánytisztviselő és a Reuters egy másik forrása ugyancsak valószínűnek vélte, hogy a felek között egyezség szülessen a közeljövőben.

