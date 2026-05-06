  • Megjelenítés
Olyan közel lehetünk a háború lezárásához, mint még soha: megszólalt Donald Trump, és máris megfenyegette a rezsimet
Globál

Olyan közel lehetünk a háború lezárásához, mint még soha: megszólalt Donald Trump, és máris megfenyegette a rezsimet

Portfolio
Miközben az Axios értesülései szerint az Egyesült Államok és Irán olyan közel lehet a több mint két hónappal ezelőtt indult közel-keleti háború lezárásához, mint még soha, Donald Trump a Truth Socialön igyekezett további nyomást gyakorolni Teheránra - közölte a CNBC. Sajtóhírek szerint Washington 48 órát adott az iszlám köztársaságnak, hogy reagáljon a 14 pontos szándéknyilatkozat legégetőbb kérdéseire.

Donald Trump még szerda hajnalban a Truth Socialön azt írta,

nagy előrelépés történt egy teljes és végleges megállapodás felé

Iránnal.

Kapcsolódó cikkünk

Bejelentette Trump: hatalmas áttörés történt, leáll az amerikai hadművelet a Hormuzi-szorosban

Az amerikai elnök ezt a bejelentést az imént az alábbi poszttal fejelte meg, melyben kijelentette:

Még több Globál

Gigantikus razzia indult Európa legnagyobb hatalmánál, szélsőjobboldali, neonáci csoportok kerültek a célkeresztbe

Találtak egy gyorsabb utat a Marshoz: a korábban kalkulált felére csökkenhet a menetidő

Befuccsolt Zelenszkij tűzszünete, de Putyin sem reménykedhet sok jóban – Híreink percről percre az orosz-ukrán frontról szerdán

feltéve, hogy Irán beleegyezik abba, amiben megállapodtunk – ami talán egy nagy feltételezés –, a már legendássá vált Operation Epic Fury [Epikus Harag hadművelet - szerk.] véget ér, és a rendkívül hatékony blokád lehetővé fogja tenni, hogy a Hormuzi-szoros MINDENKI SZÁMÁRA megnyíljon, beleértve Iránt is.

Trump ezután elég egyértelműen megfenyegette a teheráni rezsimet, mondván,

ha nem egyeznek meg, kezdődik a bombázás, sajnos sokkal nagyobb szinten és intenzitással, mint korábban.

Az iráni külügyminisztérium szóvivője a CNBC-nek megerősítette, hogy

Teherán "mérlegeli" az Egyesült Államok 14 pontos javaslatát.

Egy pakisztáni kormánytisztviselő és a Reuters egy másik forrása ugyancsak valószínűnek vélte, hogy a felek között egyezség szülessen a közeljövőben.

A február 28-án kirobbant háborút lezárni hivatott egyetértési nyilatkozat vélt tartalmáról itt számoltunk be.

Kapcsolódó cikkünk

Közel lehet a megállapodás Iránban, masszív rali van a tőzsdéken

Beszakadt az olajár, több mint 10 százalékot zuhant a Brent

Kiszivárgott: közel a pusztító háború lezárása, órákon belül megállapodás születhet – Íme a részletek

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Cégérték növelése kontrollinggal

Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha

Konferencia ajánló

Vállalati Energiamenedzsment 2026

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Meghúzta a vörös vonalat az Európai Bizottság – ketyeg az óra Magyar Péter kormányának a 10,4 milliárd euróért
Megvan az új négyéves csúcs - 360 alá száguldott a forint
Tűzszünetet jelentett be Zelenszkij, Kijevet bombázzák az oroszok - Híreink az ukrán frontól kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility