Óriási összeget kap a terrorelhárítás a kegyetlen utcai gyilkosságok után Nagy-Britanniában

A sorozatos antiszemita támadások és a növekvő terrorfenyegetettség miatt a Scotland Yard különleges, százfős rendőri egységet hozott létre a londoni zsidó közösség védelmére. A brit kormány által is kiemelten támogatott lépést az indokolja, hogy a helyi zsidóság mára számos szélsőséges csoport célpontjává vált. Ezenfelül az elmúlt időszakban több, halálos áldozattal járó merénylet is történt.

A megnövekedett védelmi feladatok ellátására

a brit kormány 25 millió fonttal, vagyis több mint tízmilliárd forinttal egészítette ki a Scotland Yard költségvetését.

Az újonnan alakult, terrorelhárítókat is magában foglaló osztag felállítása mellett a rendőrség csak az utóbbi egy hónapban ötven embert vett őrizetbe antiszemita gyűlölet-bűncselekmény gyanújával, nyolcuk ellen pedig már vádat is emeltek. További huszonnyolc gyanúsítottat zsinagógák és zsidó intézmények elleni gyújtogatás miatt fogtak el a terrorelhárítással együttműködve.

A londoni rendőrség szerint

rendkívül aggasztó, hogy a brit zsidóság mára szinte az összes jelentős szélsőséges mozgalom célkeresztjébe került.

Ide tartozik a szélsőjobboldal, az iszlamista terrorszervezetek, a szélsőbaloldal bizonyos elemei, valamint az ellenséges külföldi állami szereplők is. A hatóságok szerint ezek a csoportok egyre inkább egymásra találnak az antiszemitizmusban, aminek mindennapi kockázatait a közösség tagjai a saját bőrükön tapasztalják.

Tavaly októberben, jom kippur ünnepén egy szíriai származású brit állampolgár gázolásos és késeléses merényletet hajtott végre a legnagyobb manchesteri zsinagógánál. A terrortámadásban ketten meghaltak és négyen súlyosan megsebesültek, mielőtt a rendőrök agyonlőtték az elkövetőt. Idén április végén az észak-londoni, jelentős zsidó lakossággal rendelkező Golders Green negyedben történt újabb incidens. Egy szomáliai születésű támadó két zsidó férfit sebesített meg súlyosan egy késsel. A férfi ezután a kiérkező rendőrökre is rátámadt, végül csak sokkolóval tudták ártalmatlanítani. A Scotland Yard ezt az esetet is terrorcselekménynek minősítette. Ezt követően

Nagy-Britanniában a második legmagasabb, "súlyos" fokozatúra emelték az országos terrorkészültségi szintet.

