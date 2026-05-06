Radikálisan változtat a világ legsötétebb diktatúrája: évtizedes dogmákat töröltek el, ezzel alapjaiban írják át a dolgokat

Egy nyilvánosságra került dokumentumból derül ki Phenjan változó hozzáállása a területi kérdésekhez, amely világosan kijelöli, hogy a rezsim a „két ellenséges állam” politikát követi a jövőben. Az alkotmányban ismertetik az ország határait, melyet északon kínai és orosz, délen pedig dél-koreai határvonallal határolt területként, valamint az ahhoz tartozó felségvizekként és légtérként definiált. A dokumentum egy súlyos hiányossága, hogy nem határozta meg pontosan az Észak- és Dél-Korea között húzódó, vitatott sárga-tengeri határvonalat.

Phenjanban először 1948-ban fogadtak el alkotmányt, majd azt ötször módosították, amikor 1972-ben megjelent a szocialista alkotmány. Ezt követően újabb módosítások következtek, összesen egy tucat. A legnagyobb változás 2026-ban történt, ekkor ugyanis kivették belőle a szocialista szót. Korábban találgatások szóltak arról, hogy

Kim Dzsongun vezető hatására a dokumentumban is „elsődleges ellenségként” nevezik majd meg Dél-Koreát, ám ez elmaradt.

A feltételezésnek az adott táptalajt, hogy a rezsim első embere korábban nyilvánosan tett ilyen kijelentést. Ez ad némi optimizmusra okot, ugyanakkor az új dokumentumból töröltek minden arra utaló szándékot vagy lehetőséget, amely a „két Korea” újraegyesítését szorgalmazza. Phenjan a Dzsongun előtti nagy vezetők, így az apja, Kim Dzsongil, és nagyapja, Kim Irszen eredményeit is figyelmen kívül hagyta.

A Szöuli Nemzeti Egyetem Észak-Korea-szakértője, Li Dzsongcshol szerint ez a változtatás arra utal, hogy Észak-Korea szeretné magát a nemzetközi világrendbe illeszkedő államként feltüntetni magát, ahogy ő fogalmaz, „normálisként”. Kiemelte, hogy a beiktatott változások nem zárják ki a „békés egymás mellett élés” lehetőségét, ami mindenképpen pozitív fejleményt jelent. A szándékot erősíti, hogy a nyelvezetből eltűntek az ellenséges utalások a déli szomszéd felé, bár ez aligha jelenthet nyitást a két kormány között, a hideg viszony továbbra is fennmaradhat.

