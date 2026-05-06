Radikálisan változtat a világ legsötétebb diktatúrája: évtizedes dogmákat töröltek el, ezzel alapjaiban írják át a dolgokat

Egy nyilvánosságra került dokumentumból derül ki Phenjan változó hozzáállása a területi kérdésekhez, amely világosan kijelöli, hogy a rezsim a „két ellenséges állam” politikát követi a jövőben. Az alkotmányban ismertetik az ország határait, melyet északon kínai és orosz, délen pedig dél-koreai határvonallal határolt területként, valamint az ahhoz tartozó felségvizekként és légtérként definiált. A dokumentum egy súlyos hiányossága, hogy nem határozta meg pontosan az Észak- és Dél-Korea között húzódó, vitatott sárga-tengeri határvonalat.
Phenjanban először 1948-ban fogadtak el alkotmányt, majd azt ötször módosították, amikor 1972-ben megjelent a szocialista alkotmány. Ezt követően újabb módosítások következtek, összesen egy tucat. A legnagyobb változás 2026-ban történt, ekkor ugyanis kivették belőle a szocialista szót. Korábban találgatások szóltak arról, hogy
Kim Dzsongun vezető hatására a dokumentumban is „elsődleges ellenségként” nevezik majd meg Dél-Koreát, ám ez elmaradt.
A feltételezésnek az adott táptalajt, hogy a rezsim első embere korábban nyilvánosan tett ilyen kijelentést. Ez ad némi optimizmusra okot, ugyanakkor az új dokumentumból töröltek minden arra utaló szándékot vagy lehetőséget, amely a „két Korea” újraegyesítését szorgalmazza. Phenjan a Dzsongun előtti nagy vezetők, így az apja, Kim Dzsongil, és nagyapja, Kim Irszen eredményeit is figyelmen kívül hagyta.
A Szöuli Nemzeti Egyetem Észak-Korea-szakértője, Li Dzsongcshol szerint ez a változtatás arra utal, hogy Észak-Korea szeretné magát a nemzetközi világrendbe illeszkedő államként feltüntetni magát, ahogy ő fogalmaz, „normálisként”. Kiemelte, hogy a beiktatott változások nem zárják ki a „békés egymás mellett élés” lehetőségét, ami mindenképpen pozitív fejleményt jelent. A szándékot erősíti, hogy a nyelvezetből eltűntek az ellenséges utalások a déli szomszéd felé, bár ez aligha jelenthet nyitást a két kormány között, a hideg viszony továbbra is fennmaradhat.
Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images
Új vállalat lépett be az ezermilliárd dolláros elit klubba
Vagy inkább berúgta az ajtót.
Ezek a láthatatlan akadályok milliókat érintenek és a vállalatok bevételén is nyomot hagynak
A Tork legújabb felmérése szerint a nyilvános mosdók felhasználóinak több, mint fele elégedetlen a szolgáltatás minőségével, ez pedig a vásárlási hajlandóságukra is kihat.
Magyar Péter találkozik Giorgia Melonival
Hiszen Rómában tartózkodik a leendő magyar miniszterelnök.
Eljárást indított a GVH a One ellen: megtéveszthették a fogyasztókat
Nem megfelelően kommunikáltak a hatóság szerint.
Egyre nagyobb a baj az EU vezető gazdaságaiban, drámai a lemaradás
Az európai életmód is veszélybe került a gazdasági folyamatok miatt.
Közel 2 milliárd eurós ütést kap a Lufthansa az elszálló üzemanyagárak miatt
Az emelkedő kerozinárak rendkívüli terhet rónak az európai légitársaságokra.
Veszteségbe nyomta Nagy Márton utolsó extraprofitadó-intézkedése az Erste Bankot
Dübörög a lakossági hitelezés, de a vállalati is beindult a banknál.
Megjött a döntés: így alakulna holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Rekordszáraz tavasz: hogyan kezelhető a vízhiány Magyarországon?
Az idei tavasz ismét megmutatta, mennyire sérülékeny a vízrendszerünk: rekordközeli csapadékhiány, csökkenő talajnedvesség és tartósan apadó vízkészletek jellemzik a helyzetet.
Milyen összegre kössünk életbiztosítást?
Életbiztosítást kötni komoly felelősségvállalás: azt ígérjük szeretteinknek, hogy halálunk esetén nem kell majd anyagi gondokkal küzdeniük. A döntés előtt érdemes végiggondolni, mekkora
Magyarország az utolsóról az utolsó helyre került - Államadósság-pályák
Magyarország GDP-arányos adóssága csökkent ugyan, de a régiós rangsorban végig a legmagasabb maradt. A Baltikum-Balkán térség átlaga a kilencvenes évek harminc százalékáról negyvenkilenc
Bux - közeleg a szekvenciák vége
Immár négy éve menetel a bux, két nagyobb korrekciót közbeiktatva, megháromszorozva az értékét. Joggal adódik a kérdés, hogy mikor lesz egy a korábbiaknál nagyobb korrekció, vagy lesz -e eg
Zsiday: A magyar magántőkealap a legalizált offshore cég
Beszéltem erről korábban is, pl. a Transparency International 2025 decemberi konferenciáján, de fontos téma, különösen, hogy most ezekkel a a struktúrákkal sokat foglalkozik a közbeszéd,... Th
Cégérték növelése kontrollinggal
Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha
Az "ügynökakták" nyilvánossága: kérdések és válaszok
Az ún. "ügynökakták" megnyitása az első intézkedések között szerepel a Tisza Párt választási programjában (lásd 10.o.), illetve Ruff Bálint a Miniszterelnökség vezetésére felkért min
Rendszerváltás-kamatvágás (feat. Zsiday)
Zsiday Viktor először a podcastban a választások óta, végre ő is tud reagálni arra, hogyan élte meg a választásokat és mire számít a jövőben. Jó... The post Rendszerváltás-kamatvágás (
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Történelmi lehetőség előtt Magyarország – megszólalt az OTP vezérigazgató-helyettese
Kormányváltásról, euróról beszélt Becsei András.
Megijesztette a világot a legújabb AI, amit félnek piacra dobni
Komoly kihívások következhetnek.
Pihenés és teljesítmény: így áll az AI a testünk szolgálatában
Thuróczy Bertalan orvosbiológiai mérnökkel beszélgettünk.