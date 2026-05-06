  • Megjelenítés
Radikálisan változtat a világ legsötétebb diktatúrája: évtizedes dogmákat töröltek el, ezzel alapjaiban írják át a dolgokat
Globál

Radikálisan változtat a világ legsötétebb diktatúrája: évtizedes dogmákat töröltek el, ezzel alapjaiban írják át a dolgokat

Portfolio
Észak-Korea új területi záradékkal egészítette ki az alkotmányát a legutóbbi felülvizsgálat során – közölte a Korean Times.

Egy nyilvánosságra került dokumentumból derül ki Phenjan változó hozzáállása a területi kérdésekhez, amely világosan kijelöli, hogy a rezsim a „két ellenséges állam” politikát követi a jövőben. Az alkotmányban ismertetik az ország határait, melyet északon kínai és orosz, délen pedig dél-koreai határvonallal határolt területként, valamint az ahhoz tartozó felségvizekként és légtérként definiált. A dokumentum egy súlyos hiányossága, hogy nem határozta meg pontosan az Észak- és Dél-Korea között húzódó, vitatott sárga-tengeri határvonalat.

Phenjanban először 1948-ban fogadtak el alkotmányt, majd azt ötször módosították, amikor 1972-ben megjelent a szocialista alkotmány. Ezt követően újabb módosítások következtek, összesen egy tucat. A legnagyobb változás 2026-ban történt, ekkor ugyanis kivették belőle a szocialista szót. Korábban találgatások szóltak arról, hogy

Kim Dzsongun vezető hatására a dokumentumban is „elsődleges ellenségként” nevezik majd meg Dél-Koreát, ám ez elmaradt.

A feltételezésnek az adott táptalajt, hogy a rezsim első embere korábban nyilvánosan tett ilyen kijelentést. Ez ad némi optimizmusra okot, ugyanakkor az új dokumentumból töröltek minden arra utaló szándékot vagy lehetőséget, amely a „két Korea” újraegyesítését szorgalmazza. Phenjan a Dzsongun előtti nagy vezetők, így az apja, Kim Dzsongil, és nagyapja, Kim Irszen eredményeit is figyelmen kívül hagyta.

Még több Globál

Halálos vírus szedi az áldozatait egy tengerjáró hajón: megindul az evakuáció

Kiszivárgott: közel a pusztító háború lezárása, órákon belül megállapodás születhet – Íme a részletek

Elege lett a világ egyik leggazdagabb országának Amerikából: már keresik, honnan jöhetnének a csúcsfegyverek

A Szöuli Nemzeti Egyetem Észak-Korea-szakértője, Li Dzsongcshol szerint ez a változtatás arra utal, hogy Észak-Korea szeretné magát a nemzetközi világrendbe illeszkedő államként feltüntetni magát, ahogy ő fogalmaz, „normálisként”. Kiemelte, hogy a beiktatott változások nem zárják ki a „békés egymás mellett élés” lehetőségét, ami mindenképpen pozitív fejleményt jelent. A szándékot erősíti, hogy a nyelvezetből eltűntek az ellenséges utalások a déli szomszéd felé, bár ez aligha jelenthet nyitást a két kormány között, a hideg viszony továbbra is fennmaradhat.

Kapcsolódó cikkünk

Megtörte a csendet a világ egyik legkönyörtelenebb diktátora: hősként méltatta a saját életüket kioltó katonákat

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Cégérték növelése kontrollinggal

Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Vállalati Energiamenedzsment 2026

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Meghúzta a vörös vonalat az Európai Bizottság – ketyeg az óra Magyar Péter kormányának a 10,4 milliárd euróért
Bejelentette Trump: hatalmas áttörés történt, leáll az amerikai hadművelet a Hormuzi-szorosban
Kész, ennyi volt: kivonul a világ legnagyobb hadihajója a feszült térségből, távozik a USS Gerald R. Ford
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility