Súlyos válság Magyarország szomszédjában: bejelentést tett az eddigi kormánypárt

A párt választmánya által kedd este elfogadott határozat megerősítette, hogy a PNL nem tekinti többé megbízható partnernek a Szociáldemokrata Pártot (PSD), amely – a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR) együtt – bizalmatlansági indítvánnyal buktatta meg azt a kormányt, amelyben maga is részt vett.
A PNL szerint a PSD-t terheli a felelősség a koalíció felrúgásáért és az előidézett válságért, így
a PSD-nek és a körülötte kialakult új parlamenti többségnek a felelőssége kormányt alakítani.
A PNL ellenzéki pártként is kész támogatni azokat az intézkedéseket, amelyek az ország gazdasági stabilitását és a polgárok érdekeit szolgálják - szögezte le a párt határozata.
Ilie Bolojan kijelentette: a keddi döntés megerősítette, hogy a PNL egy méltóságteljes, Románia európai fejlődése mellett elkötelezett párt, amely a következő években egy "modernizációs pólus" kialakításán fog dolgozni.
A PNL egy modern, kiváltságosok és ingyenélők nélküli Romániát akar, egy olyan államot, amely megteremti a feltételeket polgárai boldogulásához
- fogalmazott az ügyvivő miniszterelnök.
Sajtóértesülések szerint a PNL ellenzékbe vonulásáról szóló döntést ellenszavazat nélkül fogadta el a választmány, de többen tartózkodtak.
A PNL ülése előtt Catalin Predoiu ügyvivő belügyminiszter, a párt egyik elnökhelyettese úgy nyilatkozott, hogy most sok az indulat a pártban a Bolojan-kabinet elleni "igazságtalan" bizalmatlansági indítvány és a kormány bukása miatt, de szerinte az "euroatlanti DNS-sel rendelkező" PNL nem futamodhat meg a felelősség elől, és az ország érdekeit kell előtérbe helyeznie, amikor megkezdődnek a kormányalakítási tárgyalások.
A szociáldemokraták két hete vonták meg a bizalmat a szerintük együttműködésre képtelen és a deficitcsökkentő intézkedésekkel gazdasági hanyatlást előidéző Ilie Bolojantól, majd miután a miniszterelnök nem volt hajlandó lemondani, a PSD visszahívta minisztereit a kormányból és bizalmatlansági indítvánnyal buktatta meg a PNL, az RMDSZ és a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) minisztereiből álló kabinetet.
A PSD viszont azt állítja, hogy nem fog a szélsőjobboldali AUR-ral együtt kormányozni,
a kormány megbuktatásával csak a "népnyúzó" Ilie Bolojantól akarta megszabadítani az országot, és a nyugati elkötelezettségű pártok koalíciójának újjászervezésével akar kormányt alakítani.
A román parlamenti erőviszonyok jelenleg csak akkor teszik lehetővé, hogy a parlament egy – az AUR és a belőle kivált kisebb szélsőjobboldali pártok nélküli – Nyugat-barát kormányt iktasson be, ha azt a PSD és a PNL is támogatja.
Címlapkép forrása: MTI
