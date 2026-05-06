Tűzszünet Ukrajnában, Zelenszkij "orosz gazemberekről" beszélt – Híreink percről percre az orosz-ukrán frontról szerdán

Volodimir Zelenszkij tegnap elítélte Oroszország ukrán városok elleni "teljes mértékben cinikus terrortámadásait", amelyekre az ukrán elnök által mától kihirdetett győzelem napi tűzszünet előtt közvetlenül került sor. Kijev azután jelentett be fegyverszünetet, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök május 8-9-ére hirdetett tűzszünetet a második világháborús győzelem alkalmából. A zaporizzsja elleni orosz csapásokban 12 személy, míg a donyecki Kramatorszkban öten haltak meg, és több tucat sérültről tudni. "Este az orosz gazemberek támadást mértek Dnyipróra is. Eddigi jelentések szerint négy ember halt meg. Részvétem a családoknak és szeretteiknek" - tette hozzá az ukrán elnök. Cikkünk folyamatosan frissül a legutóbbi fejleményekkel.
Nem tartott sokáig: hiába hirdetett tűzszünetet Zelenszkij, Putyin alig pár percen belül támadásba lendült

Oroszország már az első percekben megsértette a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök által bejelentett tűzszünetet: drónokkal és irányított légibombákkal támadták Ukrajnát - számolnak be ukrán lapok.

Leleplezték a titkos orosz akciót: elképesztő módon toboroz Putyin "ágyútölteléket" – Uniós országokat is destabilizálna

A brit külügyminisztérium szerint Oroszország embercsempészek által hamis ígéretekkel toborzott menekülteket is bevet az ukrán hadszíntéren vagy Lengyelországba és más EU-tagállamokba küldi őket destabilizáló célú feladatokkal.

