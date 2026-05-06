Váratlanul felbukkant egy J-35AE ötödik generációs vadászgép – Ez jelzi, hogy a keleti nagyhatalom kényes területre robbant be

A bemutatott felvételeken a kínai J-35AE exportjelzésekkel is ellátott verziója látható. A típus nem eladásra szánt verziója 2025-ben állt szolgálatba a kínai Népi Felszabadító Hadsereg Légerejénél (PLAAF), valamint a haditengerészetnél (PLAN). Ez a második ötödik generációs vadászgép, amelyet a keleti nagyhatalom fejlesztett ki, ezzel egyedül az Egyesült Államok tud büszkélkedni még a világon.
A bemutatott jármű egyértelműen jelzi Peking szándékát, hogy erősebb pozícióra vágyik a globális fegyvereladók között.
Jelenleg mindössze az amerikai F-35-ösöket és az orosz Szu-57-eseket vásárolhatják meg külföldi vevők, Kína ezzel harmadikká vált a sorban. A felvételen a hajtómű kialakításán kivehető, hogy az kisebb, inkább a könnyebb, repülőgép-hordozóra szánt változathoz hasonlítható. Ez a módosítás vélhetően a vásárló kérésére valósult meg ebben a formában. A katonai szaklap szerint a J-35-ös kiemelkedő képességekkel bír levegő-levegő harcban, ugyanakkor ezt a képességét egyelőre még nem tesztelték éles helyzetben.
PAF J-35AE/P Stealth Fighter Jets are coming Home, Sooner than Expectations and way before Adversaries can Prepare to counter them. pic.twitter.com/cEtZkNOprk https://t.co/cEtZkNOprk— Armed Forces Update (@ArmedUpdat1947) May 3, 2026
Azt nem tudni, hogy a képeken látható járművet pontosan melyik országba szállíthatják, de a 2025 végi amerikai információk szerint több ország is érdeklődik a beszerzés iránt. Ezek között van Egyiptom, az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia is. Ugyanakkor az ötödik generációs gép telepítése nem lehetséges kiegészítő beruházások, így például az infrastruktúra telepítése nélkül. Mivel ezekben az országokban nem indultak Peking irányításával ilyen jellegű építkezések, ezért kizárható, hogy ezekbe szánták volna a J-35AE-t. Kínának egyelőre nincsenek is meg azok a potenciáljai, hogy versenyezzenek a nyugati típusokkal, ráadásul
egy esetleges eladás felmerülésével jelentős nyomás nehezkedne a vevőre a riválisok részéről.
A legvalószínűbb vásárló Pakisztán lehet, mivel ebben az országban van szolgálatban jelenleg a negyedik generációs, kínai fejlesztésű J-10C típus, amely 2025 májusában zajos sikert aratott, az indiai Rafelék lelövésével (arról megoszlanak a beszámolók, hogy pontosan mennyit sikerült így hatástalanítani). Az ország ugyanakkor komoly gazdasági nehézségekkel küzd, ezért minden ilyen jellegű kiadás esetén a kormány elégedetlenséggel nézhet szembe. Potenciális vevő lehet továbbá Indonézia, valamint Algéria is. A lap szerint ugyanakkor az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a globális fegyverpiacon a már meglévő erős befolyási hálózatok nagyobb szerepet játszanak, mint a puszta katonai érdekek. Ez a helyzet kedvezőtlen Kína számára, mivel például az arab világ tőkeerős hatalmai az amerikai retorzióktól való félelmében ódzkodik a keleti katonai hatalom fegyvereiből vásárolni.
