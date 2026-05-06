Vészjósló figyelmeztetés érkezett Oroszországból: ha ezt meglépi Ukrajna, jön a brutális ellencsapás

Az orosz külügyminisztérium felszólította a nemzetközi közösséget, hogy evakuálják kijevi diplomatáikat. Moszkva ugyanis elkerülhetetlen válaszcsapást mérne az ukrán fővárosra, ha Ukrajna támadást indítana a május 9-i oroszországi ünnepségek ellen.

Marija Zaharova külügyi szóvivő egy videónyilatkozatban arra kérte az érintett országokat, hogy időben menekítsék ki a külképviseletek munkatársait Kijevből. A figyelmeztetést azzal indokolta, hogy az orosz vezetés szerint Ukrajna megpróbálhatja meghiúsítani a Győzelem napja alkalmából tartott moszkvai megemlékezéseket. Zaharova nyomatékosította:

ha Kijev valóban célba veszi a rendezvényeket, az orosz ellencsapás elkerülhetetlen lesz az ukrán főváros ellen.

A szóvivő kijelentése egybecseng az orosz védelmi minisztérium korábbi hivatalos figyelmeztetésével: a tárca már napokkal ezelőtt jelezte, hogy információik szerint ukrán támadás fenyegeti a második világháború lezárásának emléket állító, az oroszok számára fontos ünnepnapot.

