XIV. Leó pápa egyértelműen üzent Donald Trumpnak – Hamarosan kulcsfontosságú találkozóra kerül sor

XIV. Leó pápa kijelentette, hogy az egyház küldetésének az Evangélium hirdetése, a béke hirdetése számít.
Ha valaki azért akar bírálni, mert hirdetem az Evangéliumot, akkor tegye azt igazság szerint
- fogalmazott a katolikus egyházfő.
Emlékeztetett, hogy megválasztását követő első szavaival békét kért mindenki számára. Hozzátette, a küszöbön áll a pápává választásának évfordulója, hiszen a bíborosok tavaly május 8-án választották meg.
A pápa Donald Trump amerikai elnök legutóbbi kijelentéseire reagált, aki a Salem News Channel televíziós csatornán úgy vélte, hogy XIV. Leó
sok katolikust és sok más embert veszélybe sodor, és neki nagyon is megfelel, hogy Iránnak atomfegyvere legyen.
A pápa megjegyezte, hogy az egyház évek óta felemeli szavát minden típusú atomfegyverrel szemben, "ez vitathatatlan" - tette hozzá.
XIV. Leó reményét fejezte ki, hogy szavai meghallgatásra találnak.
Ami Marco Rubio amerikai külügyminiszter május 7-i vatikáni látogatását illeti, amely során a pápa fogadja őt, XIV. Leó kijelentette,
reméli, hogy jó párbeszédet tudnak folytatni bizalommal, nyitottsággal, és meg tudják egymást érteni.
