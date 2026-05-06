XIV. Leó pápa egyértelműen üzent Donald Trumpnak – Hamarosan kulcsfontosságú találkozóra kerül sor
Globál

MTI
Ha valaki bírálni akar azért, mert az Evangéliumot hirdetem, azt igazság szerint tegye - mondta XIV. Leó az újságíróknak, akik Donald Trump amerikai elnök kijelentéseiről kérdezték a Castel Gandolfó-i pápai rezidencia előtt kedd este.

XIV. Leó pápa kijelentette, hogy az egyház küldetésének az Evangélium hirdetése, a béke hirdetése számít.

Emlékeztetett, hogy megválasztását követő első szavaival békét kért mindenki számára. Hozzátette, a küszöbön áll a pápává választásának évfordulója, hiszen a bíborosok tavaly május 8-án választották meg.

A pápa Donald Trump amerikai elnök legutóbbi kijelentéseire reagált, aki a Salem News Channel televíziós csatornán úgy vélte, hogy XIV. Leó

sok katolikust és sok más embert veszélybe sodor, és neki nagyon is megfelel, hogy Iránnak atomfegyvere legyen.

A pápa megjegyezte, hogy az egyház évek óta felemeli szavát minden típusú atomfegyverrel szemben, "ez vitathatatlan" - tette hozzá.

XIV. Leó reményét fejezte ki, hogy szavai meghallgatásra találnak.

Ami Marco Rubio amerikai külügyminiszter május 7-i vatikáni látogatását illeti, amely során a pápa fogadja őt, XIV. Leó kijelentette,

reméli, hogy jó párbeszédet tudnak folytatni bizalommal, nyitottsággal, és meg tudják egymást érteni.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Fabio Frustaci

