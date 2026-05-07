A szóvivő állítása szerint a kijevi vezetés az Európai Politikai Közösség jereváni csúcstalálkozóján jelentette be a Vörös téri katonai parádé elleni dróntámadás tervét. Zaharova úgy véli, a fenyegetés „csak azokat lepheti meg, akik nem ismerik a kijevi rezsim működésének logikáját és azt, hogy Ukrajnát eszközként használják fel”. Kiemelte annak fontosságát, hogy meghiúsítsák a belengetett elképzelést. Zaharova kijelentette, hogy a bejelentés az európai vezetők hallgatólagos beleegyezésével, sőt lényegében burkolt jóváhagyásával hangzott el.

Ezzel lelepleződtek, és kiderültek a rejtett szándékaik is. Mostanra nem maradt kétség: pontosan erre van szükségük

– fogalmazott.

Zaharova felhívta a figyelmet arra, hogy a győzelem napján a Vörös téren a második világháború (az oroszok ezt nagy honvédő háborúnak nevezik) veteránjai mellett a konfliktus túlélői, meghívott külföldi államfők, valamint számos civil gyűlik össze.

Fontos megjegyezni, hogy Moszkva visszatérően hasonló fenyegetésekkel riogatja a nemzetközi közvéleményt, ám ez vélhetően a stratégia része. A Kreml igyekszik Ukrajnát agresszorként beállítani, hogy ezzel is „legitimálja” a saját cselekedeteit. A május 9-i győzelem napi parádé elleni ukrán támadás tervét egyelőre más, független források nem jelentették. Éppen ezek miatt érdemes a beharangozott tervet erős fenntartásokkal kezelni.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images