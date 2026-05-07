Először történt meg: a szélsőjobb megelőzte a német uniópártokat a támogatottságban

Az ARD országos köztelevízió Deutschlandtrend nevű felméréssorozatának legfrisebb adatai szerint a válaszadók mindössze 16 százaléka elégedett a kancellár munkájával, ami 5 százalékpontos esést jelent az áprilisban mért adatokhoz képest. Elégedetlennek a válaszadók 83 százaléka vallotta magát, ami 7 százalékpontos emelkedést jelent az előző hónaphoz képest. Ez a legrosszabb valaha mért érték a Deutschlandtrendben egy hivatalban lévő kancellár tekintetében.
Tavaly júniusban, vagyis Merz hivatalba lépését követően egy hónappal a kancellár munkájával még a válaszadók 39 százaléka mondta magát elégedettnek. Hivatali elődje, Olaf Scholz legalacsonyabb támogatottságát 2024 szeptemberében mérték, ami akkor 18 százalékot ért el.
A most megkérdezettek 69 százaléka úgy vélte, hogy Merz nem ér fel a hivatalához, 25 százalék azonban ezt másképp látja.
Tavaly augusztusban még 42 százalék volt azok aránya, akik szerint a 70 éves politikus megfelel hivatala követelményeinek.
A felmérés egyebek között arra is rámutat, hogy mindenekelőtt a kancellár kommunikációs képességét kifogásolja a lakosság. A megkérdezettek mindössze 14 százaléka vélte úgy, hogy a kancellár meggyőzően beszél.
A Deutschlandtrend felméréseiben most
első ízben előzte meg a legnagyobb ellenzéki párt, a szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) támogatottsága a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és bajorországi testvérpártja, a Keresztényszociális Unió (CSU) támogatottságát.
A felmérés szerint az AfD-nek 27 százalékos támogatottsága, vagyis 2 százalékponttal több az előző hónaphoz képest. Az uniópártoknak 24 százalékos a támogatottsága, két százalékot esett áprilishoz képest. A szociáldemokraták támogatottsága változatlanul 12 százalék. A Zöldek 15 százalékon állnak a felmérés szerint, ami 1 százalékpontos javulás a múlt havihoz képest, a Baloldal támogatottsága változatlanul 10 százalék.
Más közvélemény-kutatások már korábban is azt jelezték, hogy az AfD támogatottságát tekintve megelőzte a CDU/CSU-t.
Az ARD felméréseit készítő infratest dimap közvélemény-kutató társaság 1303 választójoggal rendelkező, 18 évesnél idősebb személyt kérdezett meg Németországban a héten hétfőtől szerdáig véletlenszerűen kiválasztott telefonos és online felmérés keretében. A felmérés az adatok szerint reprezentatív.
