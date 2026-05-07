Háború készül az Európai Uniótól néhány száz kilométerre – brutális fegyvertömeget sorakoztattak fel a felek a határ két oldalán

Algéria és Marokkó között az elmúlt öt évben látványosan felgyorsult a fegyverkezési verseny, miközben a két ország 2021 óta diplomáciai kapcsolatokat sem tart fenn, közös határuk pedig már 1994 óta zárva van – kezdi cikkét a L’Express.
Rabatban és Algírban a helyi sajtó rendszeresen beszámol a másik fél új katonai beszerzéseiről, a növekvő védelmi költségvetésekről és az egyre szélesebb beszállítói körről. Algéria 2025 végén oroszországi kiképzést jelentett be a Szuhoj Szu–57-es vadászgépek pilótáinak, majd februárban amatőr felvételek is megjelentek legalább két ilyen repülőgépről algériai légtérben.
A cikk szerint Algír tizennégy Szu–57-est rendelhetett, darabonként 140 millió dolláros áron, amivel Afrika és az arab világ első olyan állama lett volna, amely ilyen fejlett orosz harci repülőgépet rendszeresít.
Ezzel párhuzamosan a marokkói sajtó amerikai F–35-ösök esetleges beszerzéséről írt, miközben Rabat már eddig is vásárolt F–16 Block 72-es vadászgépeket az Egyesült Államoktól. Xavier Driencourt, Franciaország korábbi algériai nagykövete a lapnak azt mondta, hogy ez a párhuzamos fejlesztési hullám egyértelműen fegyverkezési versenyre utal.
A verseny jóval túlmutat a vadászgépeken: az írás szerint Algéria két év alatt több Iszkander–M rövid és közepes hatótávolságú rakétát vásárolt, és modernizálta orosz gyártmányú S–350-es és S–400-as légvédelmi rendszereit, valamint radarkapacitásait. Marokkó közben Patriot közepes hatótávolságú föld-levegő rakétarendszerekkel és Boeing Apache harci helikopterekkel erősítette haderejét.
Intissar Fakir, a Middle East Institute kutatója szerint mindkét ország „a legrosszabbra készül”, pedig egyiküknek sem érdeke egy nyílt háború, mert a belső stabilitás és a gazdasági érdekek ezt erősen korlátozzák.
A számok mégis gyorsuló militarizációt mutatnak: 2026-ban Algéria védelmi költségvetése 25,4 milliárd dollárra emelkedhet, ami az ország legnagyobb költségvetési tétele, és a GDP közel 21 százalékát teszi ki. Marokkó 15,7 milliárd dolláros védelmi büdzsével számol, szemben a 2025-ös 13 milliárddal, ami a GDP közel 10 százaléka.
A marokkói oldal ugyanakkor igyekszik másként keretezni a folyamatot: Adnane Kaab geopolitikai elemző, a marokkói légierő volt ezredese szerint Rabat beszerzéseit inkább modernizációs logika vezeti, különösen azért, mert Marokkó az Egyesült Államok jelentős NATO-n kívüli szövetségeseként a nyugati haditechnikai rendszerekkel való interoperabilitásra törekszik.
A L’Express szerint a fegyverkezési hullám mélyén a Nyugat-Szahara körüli, évtizedes konfliktus, a kölcsönös bizalmatlanság és az új regionális szövetségek állnak. Algéria a Polisario Front támogatója, Marokkó pedig Nyugat-Szaharát saját területének tekinti. A 2020 végén megkötött Ábrahám-megállapodások különösen erős feszültséget okoztak Algírban, mert Marokkó normalizálta kapcsolatait Izraellel, cserébe az Egyesült Államok elismerte a marokkói szuverenitást Nyugat-Szahara felett.
Driencourt szerint Algéria ezt úgy élte meg, hogy ellenséges államok kerültek közelebb a határaihoz, és ezt a helyzetet használta fel hadereje modernizálásának indoklására.
Intissar Fakir is arról beszélt a lapnak, hogy Marokkó izraeli fegyvervásárlásait Algériában fenyegetésként értelmezik. Izrael öt év alatt Marokkó második legnagyobb nagyfegyver-beszállítójává vált az Egyesült Államok mögött, Franciaországot is megelőzve. A SIPRI március 9-i jelentése szerint Marokkó fegyverimportja 2021 és 2025 között 12 százalékkal nőtt, így az ország először Algériát megelőzve Afrika legnagyobb fegyverimportőrévé vált, bár Zain Hussain, a SIPRI kutatója szerint az algériai adatok korlátozott átláthatósága miatt az összehasonlítást óvatosan kell kezelni.
A marokkói stratégia a cikk szerint nemcsak beszerzésekből áll, hanem egy saját védelmi ipari bázis kiépítéséből is. 2021 óta legalább tíz projekt indult Marokkóban török, amerikai, indiai és izraeli vállalatokkal, köztük a Baykarral, a Lockheed Martinnal, a Tata Advanceddel és a BlueBird Aero Systemsszel, főként drónok és páncélozott járművek gyártására. Ezeket az üzemeket először a marokkói piac kiszolgálására szánják, később azonban regionális exportbázissá válhatnak, különösen Afrika felé, ahol Rabatnak kiterjedt politikai és gazdasági kapcsolatai vannak.
Fakir szerint az algériai hadvezetés számára különösen aggasztó lehet az a perspektíva, hogy fejlett izraeli drónokat Marokkóban gyártanak, majd más afrikai országokba exportálnak.
Xavier Driencourt arra figyelmeztet, hogy Párizsban és a dél-európai fővárosokban szorosan követik az algériai–marokkói feszültséget, mert a diplomáciai konfliktus katonai eszkalációját már nemhogy nem lehet teljesen kizárni, hanem egyre valószínűbbnek tűnik.
Címlapkép forrása: APP/NurPhoto via Getty Images
Egyre több magyar szenved evés után: kiderült, mi áll valójában a tünetek mögött
Sok a félreértés az élelmiszer-érzékenységekről.
Ezer milliárd dolláros időzített bomba: a magánhitelezés és az AI-boom egymást fűti
A Pénzügyi Stabilitási Tanács szerint a tech, az egészségügy és a szolgáltató szektor a legnagyobb adósok.
Leállítják az egyik reaktort a Paksi Atomerőműben
Mutatjuk, mi van a háttérben.
Aggódik a Kreml: Ukrajna szerintük bejelentette a győzelem napi parádé elleni dróntámadást, de van ezzel egy probléma
Marija Zaharova részletezett.
Egyre aggasztóbb az azbesztbotrány: több mint 20 éve nem látott hullámokat vet a sztori a Google-ben
Mindenki a veszélyes anyagra figyel.
Valami megindult a magyarok megtakarításainál: kisbefektetők tömegei cselezik ki így az adózást
Rekordot döntöttek a tartós befektetési számlák.
Fordulat az energiapiacon: a napelem–akkumulátor páros már olcsóbb, mint egy új szénerőmű
93 százalékkal zuhantak az akkumulátorköltségek 15 év alatt.
Váratlan fordulatot hoztak az Egyesült Államok legfrissebb munkapiaci adatai
A termelékenység egyre nagyobb válságban van.
Négyéves csúcson a forint: mik az erősödés okai, és kinek kedvez valójában?
Az elmúlt napokban közel négyéves csúcsra erősödött a forint az euróval szemben. Vajon meddig tarthat a lendület, és kinek kedvez valójában az erős hazai deviza? The post Négyéves csúcson
Új funkciók a DÁP-ban: Mi mindent intézhetsz online lakásvásárlás, Otthon Start igénylés során?
A banki hitelek papírmunkája sok lakásvásárló számára tűnik ijesztőnek, de a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) új, 2026-os funkcióival a folyamat nagy része már kényelmesen, online
Nemzetközi ÁFA- és e-számlázási változások
A 2026-os változások nem önálló, elszigetelt számlázási reformokként értelmezhetők, hanem egyértelműen a valós idejű adatszolgáltatás és az e-számlázás irányába mutatnak. Az Eur
Ki épít jövőt, és ki él a mából? - BB tengely
Csehország folyamatosan a régió élbolyában, Magyarország a középmezőnyben ingadozik 30 éve: így alakul a beruházási ráta a Baltikum-Balkán tengely országaiban. A beruházási ráta –
A demokrácia győzelme Magyarországon mint befektetési lehetőség
A 2026. április 12-i magyar választás befektetői szempontból is fordulópont. Az elmúlt 16 évben Magyarországot sok nemzetközi befektető nem gazdasági, hanem politikai és intézményi okokból
Az Anthropic konfliktusa a Pentagonnal
Az Anthropic és a Pentagon szembenállása élesen megvilágítja azt a mélyülő szakadékot, amely az etikus AI-fejlesztés elvei és a rideg nemzetbiztonsági érdekek között feszül.
Rekordszáraz tavasz: hogyan kezelhető a vízhiány Magyarországon?
Az idei tavasz ismét megmutatta, mennyire sérülékeny a vízrendszerünk: rekordközeli csapadékhiány, csökkenő talajnedvesség és tartósan apadó vízkészletek jellemzik a helyzetet.
Magyarország az utolsóról az utolsó helyre került - Államadósság-pályák
Magyarország GDP-arányos adóssága csökkent ugyan, de a régiós rangsorban végig a legmagasabb maradt. A Baltikum-Balkán térség átlaga a kilencvenes évek harminc százalékáról negyvenkilenc
Egyre több magyar szenved evés után: kiderült, mi áll valójában a tünetek mögött
Sok a félreértés az élelmiszer-érzékenységekről.
Buffették imádnák az OTP-t – De miért nem vesznek belőle?
Olcsóbb, mint az Apple.
Ki fog dolgozni a hatalmas új gyárakban, ha mindezt meglépi a Tisza?
Checklist: éles váltás jön az Orbán-korszak munkaerőpiaci politikájához képest.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?