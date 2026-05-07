Háború készül az Európai Uniótól néhány száz kilométerre – brutális fegyvertömeget sorakoztattak fel a felek a határ két oldalán

Az elmúlt öt évben drámaian felgyorsult a fegyverkezési verseny Algéria és Marokkó között: Algír orosz Szu–57-es vadászgépeket és Iszkander rakétákat szerzett be, míg Rabat amerikai F–16-osokkal, Patriot légvédelmi rendszerekkel és izraeli fegyverekkel erősít. A két ország 2021 óta nem tart fenn diplomáciai kapcsolatokat, a feszültség mélyén pedig a Nyugat-Szahara körüli évtizedes konfliktus és az Ábrahám-megállapodások nyomán átrendeződő regionális szövetségek állnak. Szakértők szerint bár egyik félnek sem érdeke a nyílt háború, a katonai eszkaláció lehetőségét egyre kevésbé lehet kizárni.

Algéria és Marokkó között az elmúlt öt évben látványosan felgyorsult a fegyverkezési verseny, miközben a két ország 2021 óta diplomáciai kapcsolatokat sem tart fenn, közös határuk pedig már 1994 óta zárva van – kezdi cikkét a L’Express.

Rabatban és Algírban a helyi sajtó rendszeresen beszámol a másik fél új katonai beszerzéseiről, a növekvő védelmi költségvetésekről és az egyre szélesebb beszállítói körről. Algéria 2025 végén oroszországi kiképzést jelentett be a Szuhoj Szu–57-es vadászgépek pilótáinak, majd februárban amatőr felvételek is megjelentek legalább két ilyen repülőgépről algériai légtérben.

A cikk szerint Algír tizennégy Szu–57-est rendelhetett, darabonként 140 millió dolláros áron, amivel Afrika és az arab világ első olyan állama lett volna, amely ilyen fejlett orosz harci repülőgépet rendszeresít.

Ezzel párhuzamosan a marokkói sajtó amerikai F–35-ösök esetleges beszerzéséről írt, miközben Rabat már eddig is vásárolt F–16 Block 72-es vadászgépeket az Egyesült Államoktól. Xavier Driencourt, Franciaország korábbi algériai nagykövete a lapnak azt mondta, hogy ez a párhuzamos fejlesztési hullám egyértelműen fegyverkezési versenyre utal.

A verseny jóval túlmutat a vadászgépeken: az írás szerint Algéria két év alatt több Iszkander–M rövid és közepes hatótávolságú rakétát vásárolt, és modernizálta orosz gyártmányú S–350-es és S–400-as légvédelmi rendszereit, valamint radarkapacitásait. Marokkó közben Patriot közepes hatótávolságú föld-levegő rakétarendszerekkel és Boeing Apache harci helikopterekkel erősítette haderejét.

Intissar Fakir, a Middle East Institute kutatója szerint mindkét ország „a legrosszabbra készül”, pedig egyiküknek sem érdeke egy nyílt háború, mert a belső stabilitás és a gazdasági érdekek ezt erősen korlátozzák.

A számok mégis gyorsuló militarizációt mutatnak: 2026-ban Algéria védelmi költségvetése 25,4 milliárd dollárra emelkedhet, ami az ország legnagyobb költségvetési tétele, és a GDP közel 21 százalékát teszi ki. Marokkó 15,7 milliárd dolláros védelmi büdzsével számol, szemben a 2025-ös 13 milliárddal, ami a GDP közel 10 százaléka.

A marokkói oldal ugyanakkor igyekszik másként keretezni a folyamatot: Adnane Kaab geopolitikai elemző, a marokkói légierő volt ezredese szerint Rabat beszerzéseit inkább modernizációs logika vezeti, különösen azért, mert Marokkó az Egyesült Államok jelentős NATO-n kívüli szövetségeseként a nyugati haditechnikai rendszerekkel való interoperabilitásra törekszik.

A L’Express szerint a fegyverkezési hullám mélyén a Nyugat-Szahara körüli, évtizedes konfliktus, a kölcsönös bizalmatlanság és az új regionális szövetségek állnak. Algéria a Polisario Front támogatója, Marokkó pedig Nyugat-Szaharát saját területének tekinti. A 2020 végén megkötött Ábrahám-megállapodások különösen erős feszültséget okoztak Algírban, mert Marokkó normalizálta kapcsolatait Izraellel, cserébe az Egyesült Államok elismerte a marokkói szuverenitást Nyugat-Szahara felett.

Driencourt szerint Algéria ezt úgy élte meg, hogy ellenséges államok kerültek közelebb a határaihoz, és ezt a helyzetet használta fel hadereje modernizálásának indoklására.

Intissar Fakir is arról beszélt a lapnak, hogy Marokkó izraeli fegyvervásárlásait Algériában fenyegetésként értelmezik. Izrael öt év alatt Marokkó második legnagyobb nagyfegyver-beszállítójává vált az Egyesült Államok mögött, Franciaországot is megelőzve. A SIPRI március 9-i jelentése szerint Marokkó fegyverimportja 2021 és 2025 között 12 százalékkal nőtt, így az ország először Algériát megelőzve Afrika legnagyobb fegyverimportőrévé vált, bár Zain Hussain, a SIPRI kutatója szerint az algériai adatok korlátozott átláthatósága miatt az összehasonlítást óvatosan kell kezelni.

A marokkói stratégia a cikk szerint nemcsak beszerzésekből áll, hanem egy saját védelmi ipari bázis kiépítéséből is. 2021 óta legalább tíz projekt indult Marokkóban török, amerikai, indiai és izraeli vállalatokkal, köztük a Baykarral, a Lockheed Martinnal, a Tata Advanceddel és a BlueBird Aero Systemsszel, főként drónok és páncélozott járművek gyártására. Ezeket az üzemeket először a marokkói piac kiszolgálására szánják, később azonban regionális exportbázissá válhatnak, különösen Afrika felé, ahol Rabatnak kiterjedt politikai és gazdasági kapcsolatai vannak.

Fakir szerint az algériai hadvezetés számára különösen aggasztó lehet az a perspektíva, hogy fejlett izraeli drónokat Marokkóban gyártanak, majd más afrikai országokba exportálnak.

Xavier Driencourt arra figyelmeztet, hogy Párizsban és a dél-európai fővárosokban szorosan követik az algériai–marokkói feszültséget, mert a diplomáciai konfliktus katonai eszkalációját már nemhogy nem lehet teljesen kizárni, hanem egyre valószínűbbnek tűnik.

