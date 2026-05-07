Kémbotrány rázza meg a brit–kínai viszonyt: az egyik elítélt hozzáfért a külföldi állampolgárok adataihoz

Egy londoni bíróság csütörtökön bűnösnek találta Kínának való kémkedés miatt azt a két férfit – köztük egy brit bevándorlási tisztviselőt –, akik Hongkong, végső soron pedig Peking megbízásából Nagy-Britanniában élő, demokráciapárti hongkongi disszidens aktivistákat figyeltek meg.

A 65 éves Chung Biu "Bill" Yuen és a 40 éves Chi Leung "Peter" Wai – mindketten kínai–brit kettős állampolgárok –

2023 decembere és 2024 májusa között végeztek megfigyeléseket egy külföldi hírszerző szolgálat javára.

A vádlottak tagadták a vádakat, Kína londoni nagykövetsége pedig koholtnak nevezte az ügyet. A brit sajtó szerint ők az első személyek, akiket az Egyesült Királyságban Kínának való kémkedésért ítéltek el. Mindkettőjükre akár 14 év börtönbüntetés is kiszabható.

Az ügyész, Duncan Atkinson a tárgyaláson ismertette, hogy a két férfit a Hongkongi Különleges Közigazgatási Terület, végső soron pedig Kína bízta meg titkos rendőri műveletek végrehajtásával. Yuen nyugalmazott hongkongi rendőrtiszt, aki a hongkongi kereskedelmi képviseleten dolgozott Londonban, Wai pedig a brit határőrségnél szolgált, és emellett önkéntes rendőr volt a City of London Police állományában. Wai-t azért is elítélték, mert a határőrség informatikai rendszerében jogosulatlanul keresett rá külföldi állampolgárok adataira.

A megfigyelési célpontok között szerepelt Nathan Law demokráciapárti aktivista is, akinek kézre kerítéséért a hongkongi kormány egymillió hongkongi dolláros – mintegy 46 millió forintos – fejpénzt tűzött ki. Az elkobzott üzenetek tanúsága szerint a két férfi és társaik "csótányoknak" nevezték a célszemélyeket, és brit politikusokat is megfigyeltek.

Az ítélethirdetés után Dan Jarvis brit biztonsági miniszter közölte, hogy London továbbra is felelősségre fogja vonni Kínát minden olyan tevékenységért, amely veszélyezteti a brit állampolgárok biztonságát. A kínai nagykövetet berendelték, hogy egyértelművé tegyék: az ilyen jellegű tevékenység elfogadhatatlan brit területen.

Az ügyben eredetileg három vádlott szerepelt. Matthew Trickett, egy 37 éves volt brit tengerészgyalogos és bevándorlási tisztviselő a vádemelés után nem sokkal holtan került elő; halálát a hatóságok nem minősítették gyanúsnak. Az esküdtszék Yuen és Wai esetében egy további vádpontban – amely szerint hongkongi hatóságok nevében erőszakkal hatoltak be egy észak-angliai nő otthonába – nem tudott egyhangú döntésre jutni.

Az ügy a brit–kínai kapcsolatok egyik legérzékenyebb pontjára világít rá. A viszony a 2019-es hongkongi demokráciapárti tüntetések nyomán bevezetett nemzetbiztonsági szigorítások óta feszült, és a sorozatos kémbotrányok tovább nehezítik a közeledést. Keir Starmer brit miniszterelnök idén januárban Kínába látogatott, a brit kormány pedig jóváhagyta Peking tervét, hogy Londonban építse meg legnagyobb európai nagykövetségét – a kritikusok szerint a gazdasági érdekek előnyben részesítésével a biztonsági szempontok rovására.

Forrás: Reuters

