Kiderült az igazság, amit a titkosszolgálat sem látott előre: a szankciók nem törték meg a közel-keleti hatalmat

A Fehér Háznak átadott bizalmas CIA-értékelés arra a következtetésre jutott, hogy Irán legalább három-négy hónapig képes túlélni az amerikai tengeri blokádot, mielőtt rendszerszintű gazdasági összeomlással szembesülne - tudta meg a Washington Post. Közben a CNN azt írta, hogy Teherán kidolgozott egy új protokollt, amivel a gyakorlatban is átvenné teljesen a szoros feletti ellenőrzést.

Miközben a kormányzati tisztviselők nyilvánosan azt nyilatkozták, hogy összeomlott Irán gazdasága, a jelentés – amelyet a The Washington Post szerzett meg amerikai magas rangú tisztviselőkre hivatkozva – feltárja, hogy Teherán elhúzódó gazdasági nehézségekkel szembeni ellenállási képessége messze meghaladja a CIA becsléseit.

Közben a CNN azt írja, hogy Irán megpróbálja rákényszeríteni a szállítmányozókat, hogy tartsák be a Hormuzi-szoroson való áthaladásra vonatkozó új protokollokat – vagy azt kockáztatják, hogy a támadás éri őket.

A csatorna emlékeztet arra, hogy Teherán annak ellenére folytatja a víziút feletti ellenőrzés hivatalossá tételére irányuló erőfeszítéseit, hogy az USA figyelmeztette korábban.

A „Hajóinformációs nyilatkozat” című dokumentum egy Irán újonnan létrehozott Perzsa-öböl-szoros Hatósága (PGSA) által kiadott jelentkezési lap,

amelyet minden áthaladó hajónak ki kell töltenie a biztonságos áthaladás biztosítása érdekében. A dokumentumot a Lloyds List és egy másik, névtelenséget kívánó hajózási iparági forrás osztotta meg a CNN-nel.

Volt piaci reakció

A kellemetlen hírek hatására kilőtt az olaj árfolyama a csütörtök esti kereskedésben.

Volt ennek előzménye

A szoros feletti hatóság létrehozására irányuló lépés hangsúlyozza Irán eltökéltségét, hogy megszilárdítsa az ellenőrzést a háborús zsákmánynak tekintett terület felett, az ismételt amerikai és regionális figyelmeztetések ellenére. A vízi út – amelyen a világ olaj- és cseppfolyósított földgáztermelésének egyötöde áramlik – feletti uralom hatalmas befolyást biztosítana az Iszlám Köztársaságnak szomszédai és a globális gazdaság felett.

Szerdán Mojtaba Khamenei legfelsőbb vezető a Telegram közösségi média alkalmazásban közzétett egy üzenetet, amelyben ismertette a Perzsa-öbölre vonatkozó elképzeléseit. A vezető egy „új regionális és globális rend létrehozását szorgalmazta egy erős Irán stratégiája alatt”, ahol nincs helye a külföldieknek. Kifejezetten a „szoros lezárásának eszközét” jelölte meg e vízió elérésének egyik módjaként.

Április végén egy Khameneihez köthető nyilatkozat jelezte, hogy Irán létrehozza a vízi úton a forgalom felügyeletére szolgáló mechanizmust.

Címlapkép: 2026. május 5-én készült fotó, amelyen hajók láthatók a Hormuzi-szorosban Bandar-Abbász közelében, Dél-Iránban. Forrása: Kyodo News via Getty Images