Kiszivárogtak a tervek: rátenné a kezét a csúcsharckocsikat gyártó óriásra Németország, de ketyeg az óra

A Handelsblatt csütörtöki értesülése szerint meghiúsulhat a német kormány terve a francia-német KNDS védelmi ipari vállalatban történő részesedésszerzésről. A lehetséges kudarcnak az az oka, hogy a kormánykoalíción belül nem tudnak megegyezni a feltételekről.

Berlin eredetileg azt tervezte, hogy még a tőzsdei bevezetés előtt száll be a harckocsikat is gyártó vállalatba. Ezzel nemzetbiztonsági érdekeit és a Franciaország melletti befolyását kívánta biztosítani. Egy kormányzati dokumentumra és névtelenséget kérő forrásokra hivatkozva azonban a lap azt írja, továbbra is nyitott kérdés az állami részesedés mértéke és struktúrája.

A védelmi minisztérium állítólag mintegy 40 százalékos tulajdonrészt szeretne.

Ezzel szemben a gazdasági tárca és a kancellária inkább egy 30 százalék körüli részesedést támogatna.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Franciaország és maga a KNDS is ragaszkodik a jövő havi tőzsdei bevezetéshez. Ez a határidő rendkívül szűk mozgásteret hagy bármilyen megállapodás megkötésére. A lap hozzátette, hogy a német kormányon belül jelenleg nem tartják járható útnak a tőzsdei bevezetés utáni tulajdonszerzést.

A német pénzügy- és gazdasági minisztérium, valamint a KNDS egyelőre nem reagált a sajtómegkeresésekre.

Forrás: Reuters

