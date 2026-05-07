Kongatja a vészharangot a volt orosz elnök: a második világháború megismétlődésével riogat, nukleáris választ emleget

A korábbi orosz elnök, Medvegyev szerint Oroszországnak nem szabad megengednie, hogy megismétlődjön 1941. június 22-e, vagyis egy váratlan német támadás. Úgy véli, ma ugyanazt az előretolt bázisokból álló hídfőállás-hálózatot építik ki, amelyet a náci Németország a Szovjetunió elleni invázió előtt hozott létre. Mindezek alapján

szerinte Oroszországnak nemcsak harcképes, hanem azonnali bevetésre kész erőket kell fenntartania nyugati határain.

A közvéleményt visszatérően meghökkentő véleményével sokkoló Medvegyev azzal vádolja Berlint, hogy az ukrajnai konfliktusba történt, általa „sikertelen” geopolitikai befektetésként jellemzett szerepvállalásának megtérülése érdekében az Európai Unió katonai-politikai vezetőjévé kíván válni. Szerinte a német kormány célja az, hogy a Bundeswehrt Európa legerősebb hadseregévé fejlessze, miközben megteremti a polgári ipar haditermelésre való átállításának feltételeit.

A volt orosz elnök külön kitért az amerikai rakétarendszerek Németországban tervezett telepítésére. Arra figyelmeztetett, hogy az SM-6, a Tomahawk és a Dark Eagle nagy számban történő állomásoztatása felborítaná az európai erőegyensúlyt, és közvetlen orosz választ váltana ki. Állítása szerint Németország és Finnország „romboló lépéseket” tesz a Balti-tenger „NATO-beltóvá" alakítása érdekében, ami szerinte akár a legrosszabb biztonságpolitikai forgatókönyvek bekövetkezéséhez is vezethet.

Az orosz politikus arra nem tért ki, hogy az Egyesült Államok és az európai hatalmak közötti feszültség miatt a NATO nehéz helyzetbe került, amely különösen éppen Németországot érintheti rosszul.

A cikk legélesebb figyelmeztetése a nukleáris fegyverek kérdésére vonatkozott. Medvegyev állítása szerint a német atomfegyver-szerzés gondolatát következetesen jelen tartják a közbeszédben. Úgy fogalmazott:

Németország bármilyen lépése egy saját nukleáris fegyverzet megszerzése felé „vitathatatlan casus bellit” jelentene, amely feljogosítaná Moszkvát az orosz nukleáris elrettentési doktrínában rögzített összes válaszintézkedés alkalmazására.

Hozzátette, hogy egy orosz–német háború teljesen megsemmisítené a német ipart, a kölcsönösen biztosított megsemmisítés révén véget vetne az európai civilizáció történetének, miközben Oroszország szerinte „továbbra is fennmaradna”. Medvegyevtől nem áll távol, hogy az atomfegyverek bevetésével fenyegessen, az orosz-ukrán háború kirobbanása óta már számtalan „vörös vonalat” emlegetett, a fenyegetésével ellentétben nem került sor ilyen jellegű eszkalációra.

Medvegyev Németországot egy olyan országként írta le, amely „kvázimilitáris diktatúra” felé sodródik, és a második világháború számára kedvezőtlen eredményeinek revíziójára törekszik, miközben igyekszik mérsékelni ősei felelősségét a náci bűnökért. Lengyelországnak pedig azt üzente, hogy szerinte két történelmi út közül választhat:

vagy Németország nyomorult vazallusa, vagy Oroszország partnere.

Medvegyev a 2022-es ukrajnai orosz inváziót követően a keményvonalas véleményéről lett ismert, több alkalommal is meghökkentő dolgokat állított. A nukleáris fegyverek használata mellett Ukrajna egészének elfoglalása visszatérő elem kijelentéseiben, valamint a nyugati országokat vádolja beavatkozással. A radikális megszólalásai okoztak már komolyabb nemzetközi problémát, amikor Donald Trump amerikai elnök súlyos retorziót helyezett kilátásba 2025 nyarán, miután a korábbi orosz elnök az Egyesült Államokat kezdte fenyegetni.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images