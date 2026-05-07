Lángba borult egy tartályhajó a Hormuzi-szorosnál, kényes diplomáciai helyzet robbanhat ki emiatt

Először ért kínai tulajdonú olajszállító tartályhajót támadás a Hormuzi-szoros közelében, miközben az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus gyakorlatilag megbénította a világ egyik legfontosabb tengeri kereskedelmi útvonalát.

A Caixin kínai hírportál értesülései szerint a hajó fedélzetén tűz ütött ki, a tartályhajót pedig

"CHINA OWNER & CREW" feliratú jelöléssel látták el.

Tengeri biztonsági források szerint a sérült jármű minden valószínűség szerint a Marshall-szigetek lobogója alatt közlekedő, JV Innovation nevű olaj- és vegyianyag-szállító tartályhajó, amely hétfőn tüzet jelzett a közelben tartózkodó hajóknak. Az incidens az Egyesült Arab Emírségek partjai előtt, a Mina Saqr kikötő közelében történt. Egyelőre nem tudni, megsérült-e a legénység bármely tagja.

A Hormuzi-szoroson – amelyen a világ kőolaj- és földgázszállításának mintegy 20 százaléka halad át – február 28., az iráni konfliktus kirobbanása óta szinte teljesen leállt a hajóforgalom. A tengeri blokád miatt több száz hajó és mintegy 20 ezer tengerész rekedt az Öbölben.

Kína továbbra is az iráni kőolaj egyik legfontosabb vásárlója, amelyre az Ománi-öbölben érvényesített amerikai blokád irányul.

A kínai tartályhajó elleni támadás ezért különösen kényes diplomáciai helyzetet teremt.

Donald Trump amerikai elnök hétfőn bejelentette, hogy az Egyesült Államok megkezdi a Hormuzi-szorosban rekedt hajók kimenekítését. A programot azonban már másnap felfüggesztette, miután Irán drónokkal és rakétákkal válaszolt, több hajót és szomszédos országokat – különösen az Egyesült Arab Emírségeket – támadva.

Vang Ji kínai külügyminiszter a támadást megelőző napon Pekingben tárgyalt iráni kollégájával, Abbász Aragcsival a szoros újranyitásáról. Eközben források és tisztségviselők szerint az Egyesült Államok és Irán egy korlátozott, ideiglenes tűzszüneti megállapodás felé halad, amelynek tervezete a harcok beszüntetését irányozza elő, a legvitatottabb kérdéseket azonban egyelőre nyitva hagyná.

Forrás: Reuters

