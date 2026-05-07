Lehullott a lepel az új ukrán csúcsfegyverről: esélyt sem hagy az ellenséges drónoknak
Az isztambuli SAHA 2026 védelmi szakkiállításon mutatkozott be az ukrán fejlesztésű Csaklun Jet elfogó drón. Az eszköz gyors, olcsó és mobil megoldást kínál az orosz felderítő pilóta nélküli repülőgépek, valamint a Gerany típusú kamikaze drónok ellen. A gázturbinás hajtóművel felszerelt rendszert az ukrán fronton már élesben is bevetették - írta meg az Army Recognition.

A Csaklun Jet kis hatótávolságú elfogó feladatokra készült.

Fő célja a kis és közepes magasságon tevékenykedő taktikai drónok semlegesítése.

A kiállításon ismertetett műszaki adatok szerint a gép egykörös gázturbinás hajtóművel rendelkezik. Ennek köszönhetően 320 km/h-s csúcssebességre és 220 km/h-s utazósebességre képes. Az eszköz hossza 1,65 méter, szárnyfesztávolsága 1,5 méter, maximális felszállótömege pedig 10,4 kilogramm.

A drón repülési ideje körülbelül 40 perc, hasznos terhelhetősége pedig mindössze 1,6 kilogramm. Ez az adat egyértelműen jelzi, hogy a gépet nem hosszan tartó felderítésre, hanem gyors elfogó műveletekre tervezték. Indítása katapultról történik, szolgálati csúcsmagassága pedig eléri a 6000 métert.

A gyártó adatai szerint a Csaklun Jet RADA típusú radarral párosítva 30 kilométeres hatótávolsággal rendelkezik. Az elnevezés valószínűleg az izraeli RADA rendszerekhez hasonló kompakt taktikai radarokra utal. Ezeket kifejezetten rövid hatótávolságú légvédelmi, valamint drónfelderítési feladatokra fejlesztették ki. Az ilyen típusú lokátorok képesek egyszerre több, kis radarkeresztmetszetű légi célpontot is követni, beleértve a kamikaze drónokat és a belső nézetes (FPV) drónokat is.

A rendszer a CsaklunLRS vezérlési architektúrára épül, amely automatizált célfelismerést és célkövetést biztosít. Ez a fejlett megoldás papírforma szerint lehetővé teszi, hogy a kezelő minimális beavatkozással, rendkívül hatékonyan semlegesítse az ellenséges drónokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

