Meglepő fordulatot hozott Trump és Von der Leyen telefonbeszélgetése: Európa ultimátumot kapott

Donald Trump amerikai elnök július 4-ig adott határidőt az Európai Uniónak a tavaly Skóciában aláírt kereskedelmi megállapodás teljesítésére, ellenkező esetben jelentős vámemelést helyezett kilátásba.

Trump a közösségi médiaplatformján, a Truth Socialön számolt be arról,

hogy "remek telefonbeszélgetést" folytatott Ursula von der Leyen európai bizottsági elnökkel csütörtökön.

Az amerikai elnök elmondása szerint türelmesen várta, hogy az EU teljesítse a tavaly júliusban, a skóciai Turnberryben kötött – saját szavaival a "valaha volt legnagyobb" – kereskedelmi megállapodásban vállalt kötelezettségeit, beleértve a vámok nullára csökkentését is.

Trump az Egyesült Államok 250. születésnapját, vagyis július 4-ét jelölte meg végső határidőként.

Közlése szerint ha az EU addig nem teljesíti a megállapodás rá eső részét, az Egyesült Államok azonnal "jóval magasabb szintre" emeli a vámokat.

Az amerikai elnök pénteken már azzal fenyegetett, hogy az Európai Unióból származó személyautókra és teherautókra kivetett vámokat a jelenlegi 15 százalékról 25 százalékra emeli még ezen a héten. Indoklása szerint erre azért kerülhet sor, mert Brüsszel nem tartja be a skóciai egyezmény feltételeit.

A két vezető a kereskedelmi kérdések mellett Iránról is egyeztetett. Trump szerint mindketten egyetértettek abban, hogy Teherán soha nem juthat nukleáris fegyverhez.

Forrás: Reuters

