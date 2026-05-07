  • Megjelenítés
Meglepő fordulatot hozott Trump és Von der Leyen telefonbeszélgetése: Európa ultimátumot kapott
Globál

Meglepő fordulatot hozott Trump és Von der Leyen telefonbeszélgetése: Európa ultimátumot kapott

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök július 4-ig adott határidőt az Európai Uniónak a tavaly Skóciában aláírt kereskedelmi megállapodás teljesítésére, ellenkező esetben jelentős vámemelést helyezett kilátásba.

Trump a közösségi médiaplatformján, a Truth Socialön számolt be arról,

hogy "remek telefonbeszélgetést" folytatott Ursula von der Leyen európai bizottsági elnökkel csütörtökön.

Az amerikai elnök elmondása szerint türelmesen várta, hogy az EU teljesítse a tavaly júliusban, a skóciai Turnberryben kötött – saját szavaival a "valaha volt legnagyobb" – kereskedelmi megállapodásban vállalt kötelezettségeit, beleértve a vámok nullára csökkentését is.

Trump az Egyesült Államok 250. születésnapját, vagyis július 4-ét jelölte meg végső határidőként.

Még több Globál

Sokan a Covid korai napjaira emlékeznek: a kontaktszemélyek egy része már szétszóródott a világban, miközben emberről emberre is terjed a halálos hantavírus

Zelenszkij titkos utasításokkal indította útnak küldöttét Washingtonba – nagy fordulat jöhet a béketárgyalásokon?

Kémbotrány rázza meg a brit–kínai viszonyt: az egyik elítélt hozzáfért a külföldi állampolgárok adataihoz

Közlése szerint ha az EU addig nem teljesíti a megállapodás rá eső részét, az Egyesült Államok azonnal "jóval magasabb szintre" emeli a vámokat.

Az amerikai elnök pénteken már azzal fenyegetett, hogy az Európai Unióból származó személyautókra és teherautókra kivetett vámokat a jelenlegi 15 százalékról 25 százalékra emeli még ezen a héten. Indoklása szerint erre azért kerülhet sor, mert Brüsszel nem tartja be a skóciai egyezmény feltételeit.

A két vezető a kereskedelmi kérdések mellett Iránról is egyeztetett. Trump szerint mindketten egyetértettek abban, hogy Teherán soha nem juthat nukleáris fegyverhez.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Mindenki lélegzet-visszafojtva várja a hétvégét, NATO-területen csapódtak be Oroszország felől érkező drónok - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön
Elképesztő, amit művel a forint - Mégis hogyan történhet ez?
Lehullott a lepel az új ukrán csúcsfegyverről: esélyt sem hagy az ellenséges drónoknak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility