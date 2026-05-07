Meglepő fordulatot hozott Trump és Von der Leyen telefonbeszélgetése: Európa ultimátumot kapott

Trump a közösségi médiaplatformján, a Truth Socialön számolt be arról,
hogy "remek telefonbeszélgetést" folytatott Ursula von der Leyen európai bizottsági elnökkel csütörtökön.
Az amerikai elnök elmondása szerint türelmesen várta, hogy az EU teljesítse a tavaly júliusban, a skóciai Turnberryben kötött – saját szavaival a "valaha volt legnagyobb" – kereskedelmi megállapodásban vállalt kötelezettségeit, beleértve a vámok nullára csökkentését is.
Trump az Egyesült Államok 250. születésnapját, vagyis július 4-ét jelölte meg végső határidőként.
Közlése szerint ha az EU addig nem teljesíti a megállapodás rá eső részét, az Egyesült Államok azonnal "jóval magasabb szintre" emeli a vámokat.
Az amerikai elnök pénteken már azzal fenyegetett, hogy az Európai Unióból származó személyautókra és teherautókra kivetett vámokat a jelenlegi 15 százalékról 25 százalékra emeli még ezen a héten. Indoklása szerint erre azért kerülhet sor, mert Brüsszel nem tartja be a skóciai egyezmény feltételeit.
A két vezető a kereskedelmi kérdések mellett Iránról is egyeztetett. Trump szerint mindketten egyetértettek abban, hogy Teherán soha nem juthat nukleáris fegyverhez.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: EU
Lemondott Részész János országos kórházi főigazgató
Lemondásának oka egyszerű.
Váratlan fordulat Magyar Péter kormányában: visszalépett az igazságügyi miniszterjelölt
Nem vállalta a szerepet Melléthei-Barna Márton.
Besesek Botond az Eximbank igazgatóságából is lemondott
Nem csak a minisztériumot hagyta ott.
Zelenszkij titkos utasításokkal indította útnak küldöttét Washingtonba – nagy fordulat jöhet a béketárgyalásokon?
Az elakadt békefolyamat újraindítása a cél.
Fontos határidő közeleg: ha nem teszed meg ezt az egy dolgot, komoly gondod lehet a NAV-val
Kulisszatitkok az szja-tervezetről.
Kirobbant a Matolcsy-botrány az egyetemen, máris távozik az elnök-vezérigazgató
"Személyes okokkal" indokolta a döntést.
Kémbotrány rázza meg a brit–kínai viszonyt: az egyik elítélt hozzáfért a külföldi állampolgárok adataihoz
Akár 14 évet is kaphat a leleplezett kém.
Díjemelésre felkészülni: júliusban jön a feketeleves a lakossági bankszámláknál
Az önkéntes díjstop, melyet a bankok vállaltak lejár 2026. június 30-án. Eddig sokan azt gondolhatták, hogy a jellemzően tavaszi inflációkövető díjemelést ezzel megúszhatják. Sajnos a val
Négyéves csúcson a forint: mik az erősödés okai, és kinek kedvez valójában?
Az elmúlt napokban közel négyéves csúcsra erősödött a forint az euróval szemben. Vajon meddig tarthat a lendület, és kinek kedvez valójában az erős hazai deviza? The post Négyéves csúcson
Nemzetközi ÁFA- és e-számlázási változások
A 2026-os változások nem önálló, elszigetelt számlázási reformokként értelmezhetők, hanem egyértelműen a valós idejű adatszolgáltatás és az e-számlázás irányába mutatnak. Az Eur
Ki épít jövőt, és ki él a mából? - BB tengely
Csehország folyamatosan a régió élbolyában, Magyarország a középmezőnyben ingadozik 30 éve: így alakul a beruházási ráta a Baltikum-Balkán tengely országaiban. A beruházási ráta –
A demokrácia győzelme Magyarországon mint befektetési lehetőség
A 2026. április 12-i magyar választás befektetői szempontból is fordulópont. Az elmúlt 16 évben Magyarországot sok nemzetközi befektető nem gazdasági, hanem politikai és intézményi okokból
Az Anthropic konfliktusa a Pentagonnal
Az Anthropic és a Pentagon szembenállása élesen megvilágítja azt a mélyülő szakadékot, amely az etikus AI-fejlesztés elvei és a rideg nemzetbiztonsági érdekek között feszül.
Rekordszáraz tavasz: hogyan kezelhető a vízhiány Magyarországon?
Az idei tavasz ismét megmutatta, mennyire sérülékeny a vízrendszerünk: rekordközeli csapadékhiány, csökkenő talajnedvesség és tartósan apadó vízkészletek jellemzik a helyzetet.
Magyarország az utolsóról az utolsó helyre került - Államadósság-pályák
Magyarország GDP-arányos adóssága csökkent ugyan, de a régiós rangsorban végig a legmagasabb maradt. A Baltikum-Balkán térség átlaga a kilencvenes évek harminc százalékáról negyvenkilenc
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Jó és rossz példák: így lehet siker vagy bukás a magyar euróbevezetés
Mielőbb lépni kell, ha komolyan gondoljuk a dolgot.
Egyre több magyar szenved evés után: kiderült, mi áll valójában a tünetek mögött
Sok a félreértés az élelmiszer-érzékenységekről.
Buffették imádnák az OTP-t – De miért nem vesznek belőle?
Olcsóbb, mint az Apple.