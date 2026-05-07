Meglepő vendéglista, feltűnő hiányosságok: ilyen még nem volt az orosz győzelmi napi parádén

A látványos katonai parádék az autoriter rezsimek sajátjai: patikamérlegen kiszámolt alakzatban, makulátlan egyenruhában vonuló, szigorú arcú katonák végeláthatatlan tömege, meg-megszakítva az állam hadiiparának legújabb vívmányaival (az sem baj, ha egyébként ezek csak életnagyságú makettek, vagy teszteletlen prototípusok), mindez természetesen a legfőbb vezér, az ő hű szövetségesei, és a lelkes nép szeme láttára. Keresve se találhatnánk ilyen hatékony erőfitogtatást anélkül, hogy ki is kéne próbálni a haditechnikát.
Moszkva soha nem csinált titkot abból, hogy a Vörös tér napjainkban milyen funkciót lát el (az 1930-as évekig egyébként szolgált piacként is, illetve épületek is álltak rajta). A belváros közlekedését nem segíti, nincsenek padok, nincs árnyék, tehát a lakosság kényelmét sem szolgálja, van azonban majd 73 ezer négyzetméternyi macskakő, ahol boldogan masírozhatnak a katonák a komolyabb állami ünnepségek alkalmával.
A Győzelem Napja pedig Oroszország egyik legfontosabb eseménye:
a náci Németország fölött emberek millióinak élete árán aratott győzelem az orosz nemzeti identitás sarokköve.
Oroszországban 1965 óta nemzeti ünnep- és munkaszüneti nap, az eseményt egyedül 2020-ban tolták el a COVID miatt (bár a ’90-es évek első felében látványosan letekerték a parádé méretét). Arra most sem kellett számítani, hogy Putyin esetleg lemondaná, bár az már biztos, hogy az idei rendhagyó nap lesz.
A 2025-ös parádén már feltűnhetett a nézőknek valami: míg a korábbi években a világ vagy elégedetten, vagy körömrágva leste, ahogy az újabbnál újabb orosz fegyverek végiggördülnek a Vörös tér kockakövein, addig az orosz haditechnikát tavaly csak pár második világháborús T-34-es harckocsi képviselte. Akkor Moszkva hivatalos magyarázata az volt, hogy szerették volna autentikusabbá tenni az ünnepséget. Arról szó sem volt, hogy a modern fegyverekre esetleg máshol nagyobb szükség lenne.
Ezzel szemben az idei parádéra a Kreml már meg sem próbált terelni:
kerek perec kijelentették, hogy „a jelenlegi műveleti helyzetre” való tekintettel nem lesz se ballisztikus rakéta, se harckocsi május 9-én
(a T-34-eseket vélhetően azért nem szállították ki a frontra, nem tudjuk, meg fognak-e jelenni).
Az pedig jelzés értékű, hogy az egymást követő második évben sem fogják körbeparádéztatni a haditechnikát a fővárosban. Érdemes leszögezni, hogy ez nem azt jelenti, hogy az oroszoknak nincs már fegyvere, ugyanakkor a parádéra nem vihetnek ki akármit: a Vörös téren csak makulátlan állapotban lévő, lehetőleg az adott fegyvertípus hazai csúcskategóriájának számító eszköznek jut hely, egy rozsdásodó T-72-esre nagyon rossz ötlet lenne lecserélni egy hibátlan állapotú, narancs-vörös „versenycsíkokkal” felpingált T-90-est. A levonható tanulság valószínűleg inkább az, hogy
a modern haditechnikára pillanatnyilag egyértelműen Ukrajnában van szükség, nincs lehetőség nélkülözésre.
Felmerülhet a kérdés, hogy akkor katonákat honnan szereznek, erre viszont kifejezetten egyszerű a válasz: bár az oroszok kétséget kizáróan jelentős veszteségeket szenvedtek el Ukrajnában, a fegyveres erőknek csak egy része vesz részt a harcokban. Ez a parádé szempontjából egyébként jól is jön, hiszen a Vörös téren összegyűlt emberek az erőtől kicsattanó, tökéletesre vasalt egyenruhában menetelő katonákra és tengerészekre lesznek kíváncsiak, nem a frontról hazarángatott alultáplált veteránokra (bár néhány az ukrán frontot is megjárt katonát amolyan kiállítás jelleggel biztos szereztek az ünnepségre).
Érdekesség, hogy egyelőre azt sem lehet tudni, hogy Moszkva szövetségesei küldenek-e katonákat a parádéra (2025-ben 13 nemzet katonái masíroztak az oroszok mellett, de a hősidőkben még NATO-tagállamok is megjelentek a felvonuláson). Az már biztos, hogy a katonaiskolás kadétok idén kimaradnak a programból, az viszont nem lenne meglepő, ha a legszorosabb szövetségesek, például Fehéroroszország, Észak-Korea, vagy Kína küldene embereket.
Apropó vendégek: az elérhető lista egyelőre eléggé szegényes. Aljaxandr Lukasenka fehérorosz, Kaszim-Zsomart Tokajev kazah és Szadir Dzsaparov kirgíz elnökök már jelezték a részvételüket. A nemzetközi hírportálok számítanak Badra Gumba abháziai és Alan Gagolev dél-oszétiai vezetők jelenlétére, voltak hírek Milorad Dodik boszniai szerb vezetőről, az azonban valószínű, hogy a nyugati államokat senki nem fogja képviselni: Robert Fico szlovák miniszterelnök Moszkvában fog tartózkodni ugyan, de a parádén nem vesz részt. Távol-keleti és afrikai vezetőkről egyelőre nincsenek információk.
Az természetesen egyáltalán nem biztos, hogy a most felsorolt vezetőkön kívül nem lesznek neves vendégek a parádén,
a titkolózás oka jó eséllyel az, hogy több nyugati elemző is egyetért abban, hogy Putyin egyszerűen tart egy merényletkísérlettől.
Erre most egy lapáttal még az is rátesz, hogy az oroszok által hivatalosan a közös történelmi múlt apropóján belengetett, gyakorlatilag a parádé biztosítására szolgáló két napos tűzszünetből a jelek szerint semmi nem lesz. Az orosz tűzszüneti javaslatot az ukránok megtoldották még két nappal, és felajánlották, hogy szerdán és csütörtökön sem fognak harci tevékenységet folytatni, ukrán jelentések szerint Moszkva, orosz jelentések szerint pedig Kijev ugyanakkor nem tartotta magát ehhez az ajánlathoz.
Mindazonáltal finoman szólva is kérdéses, hogy az ukrán drónerők be merik-e vállalni azt, hogy május 9-én Moszkvát támadják. Bár négy év háborúskodás (illetve két iráni és egy venezuelai konfliktus) rámutatott arra, hogy az orosz légvédelmi technológia kicselezése nem túl bonyolult feladat, ráadásul kétséget kizáróan hatalmas hírértéke lenne az akciónak, egyszerűen túl sok ellenérv sorakozik fel:
- Az ukrán vezérkar valószínűleg továbbra sem szeretné megölni Putyint, hiszen ezzel lenulláznák a tárgyalások esélyét, és egy ismeretlen vezetőre cserélnék az orosz elnököt.
- Ráadásul ha Putyinnal együtt egy másik állam vezetője is életét veszítené, az beláthatatlan diplomáciai galibát okozna.
- Ehhez hozzájön még az is, hogy a parádéra főleg civilek fognak tömegesen érkezni, a polgári lakosság körében véghezvitt ilyen jellegű pusztítás pedig biztosan az ukrán háborús tevékenység legfeketébb pontja lenne.
- Az is egyértelmű, hogy ha az ukránok nem is magát a parádé helyszínét, hanem csak általában a főváros területét drónozzák meg, az kegyetlen válaszcsapást fog maga után vonni.
- Az akciónak pedig egyébként katonai szempontból nagyon maximum akkor lenne bármi haszna, ha az ukránoknak sikerülne valamilyen magas rangú orosz katonai vezetőt kiiktatni, minden egyéb támadás lőszerpocsékolás.
A fentiek miatt kicsi az esélye annak, hogy Kijev tényleg bepróbálkozna a parádé megtámadásával. Ha mégis ilyet tennének, az egy mostaninál sokkal kétségbeejtőbb helyzetről árulkodna.
Címlapkép: orosz katonák gyakorlatoznak május 4-én a szombati parádéra. A címlapkép forrása: Contributor/Getty Images
Egyre több magyar szenved evés után: kiderült, mi áll valójában a tünetek mögött
Sok a félreértés az élelmiszer-érzékenységekről.
Ezer milliárd dolláros időzített bomba: a magánhitelezés és az AI-boom egymást fűti
A Pénzügyi Stabilitási Tanács szerint a tech, az egészségügy és a szolgáltató szektor a legnagyobb adósok.
Leállítják az egyik reaktort a Paksi Atomerőműben
Mutatjuk, mi van a háttérben.
Aggódik a Kreml: Ukrajna szerintük bejelentette a győzelem napi parádé elleni dróntámadást, de van ezzel egy probléma
Marija Zaharova részletezett.
Egyre aggasztóbb az azbesztbotrány: több mint 20 éve nem látott hullámokat vet a sztori a Google-ben
Mindenki a veszélyes anyagra figyel.
Valami megindult a magyarok megtakarításainál: kisbefektetők tömegei cselezik ki így az adózást
Rekordot döntöttek a tartós befektetési számlák.
Fordulat az energiapiacon: a napelem–akkumulátor páros már olcsóbb, mint egy új szénerőmű
93 százalékkal zuhantak az akkumulátorköltségek 15 év alatt.
Váratlan fordulatot hoztak az Egyesült Államok legfrissebb munkapiaci adatai
A termelékenység egyre nagyobb válságban van.
Négyéves csúcson a forint: mik az erősödés okai, és kinek kedvez valójában?
Az elmúlt napokban közel négyéves csúcsra erősödött a forint az euróval szemben. Vajon meddig tarthat a lendület, és kinek kedvez valójában az erős hazai deviza? The post Négyéves csúcson
Új funkciók a DÁP-ban: Mi mindent intézhetsz online lakásvásárlás, Otthon Start igénylés során?
A banki hitelek papírmunkája sok lakásvásárló számára tűnik ijesztőnek, de a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) új, 2026-os funkcióival a folyamat nagy része már kényelmesen, online
Nemzetközi ÁFA- és e-számlázási változások
A 2026-os változások nem önálló, elszigetelt számlázási reformokként értelmezhetők, hanem egyértelműen a valós idejű adatszolgáltatás és az e-számlázás irányába mutatnak. Az Eur
Ki épít jövőt, és ki él a mából? - BB tengely
Csehország folyamatosan a régió élbolyában, Magyarország a középmezőnyben ingadozik 30 éve: így alakul a beruházási ráta a Baltikum-Balkán tengely országaiban. A beruházási ráta –
A demokrácia győzelme Magyarországon mint befektetési lehetőség
A 2026. április 12-i magyar választás befektetői szempontból is fordulópont. Az elmúlt 16 évben Magyarországot sok nemzetközi befektető nem gazdasági, hanem politikai és intézményi okokból
Az Anthropic konfliktusa a Pentagonnal
Az Anthropic és a Pentagon szembenállása élesen megvilágítja azt a mélyülő szakadékot, amely az etikus AI-fejlesztés elvei és a rideg nemzetbiztonsági érdekek között feszül.
Rekordszáraz tavasz: hogyan kezelhető a vízhiány Magyarországon?
Az idei tavasz ismét megmutatta, mennyire sérülékeny a vízrendszerünk: rekordközeli csapadékhiány, csökkenő talajnedvesség és tartósan apadó vízkészletek jellemzik a helyzetet.
Magyarország az utolsóról az utolsó helyre került - Államadósság-pályák
Magyarország GDP-arányos adóssága csökkent ugyan, de a régiós rangsorban végig a legmagasabb maradt. A Baltikum-Balkán térség átlaga a kilencvenes évek harminc százalékáról negyvenkilenc
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Egyre több magyar szenved evés után: kiderült, mi áll valójában a tünetek mögött
Sok a félreértés az élelmiszer-érzékenységekről.
Buffették imádnák az OTP-t – De miért nem vesznek belőle?
Olcsóbb, mint az Apple.
Ki fog dolgozni a hatalmas új gyárakban, ha mindezt meglépi a Tisza?
Checklist: éles váltás jön az Orbán-korszak munkaerőpiaci politikájához képest.