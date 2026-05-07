Meglepő vendéglista, feltűnő hiányosságok: ilyen még nem volt az orosz győzelmi napi parádén

Május 9-e Oroszországban, illetve a legtöbb volt szovjet tagállamban jelentőségteljes dátum: a náci Németország fölött aratott győzelmet ünneplő Győzelem Napja minden évben hatalmas katonai parádéval jár, ahol Moszkva bemutathatja a hadiipar legfontosabb fejlesztéseit, és fürdőzhet saját dicsfényében. Az idei alkalom ugyanakkor sok szempontból rendhagyó lesz: egyfelől nem lesz haditechnikai rongyrázás, másfelől Moszkvában komolyan tartanak attól, hogy a halva született tűzszünet miatt Ukrajna esetleg katonai csapást mér a fővárosra. Nézzük, milyen várakozások előzik meg a parádét.

A látványos katonai parádék az autoriter rezsimek sajátjai: patikamérlegen kiszámolt alakzatban, makulátlan egyenruhában vonuló, szigorú arcú katonák végeláthatatlan tömege, meg-megszakítva az állam hadiiparának legújabb vívmányaival (az sem baj, ha egyébként ezek csak életnagyságú makettek, vagy teszteletlen prototípusok), mindez természetesen a legfőbb vezér, az ő hű szövetségesei, és a lelkes nép szeme láttára. Keresve se találhatnánk ilyen hatékony erőfitogtatást anélkül, hogy ki is kéne próbálni a haditechnikát.

Moszkva soha nem csinált titkot abból, hogy a Vörös tér napjainkban milyen funkciót lát el (az 1930-as évekig egyébként szolgált piacként is, illetve épületek is álltak rajta). A belváros közlekedését nem segíti, nincsenek padok, nincs árnyék, tehát a lakosság kényelmét sem szolgálja, van azonban majd 73 ezer négyzetméternyi macskakő, ahol boldogan masírozhatnak a katonák a komolyabb állami ünnepségek alkalmával.

A Győzelem Napja pedig Oroszország egyik legfontosabb eseménye:

a náci Németország fölött emberek millióinak élete árán aratott győzelem az orosz nemzeti identitás sarokköve.

Oroszországban 1965 óta nemzeti ünnep- és munkaszüneti nap, az eseményt egyedül 2020-ban tolták el a COVID miatt (bár a ’90-es évek első felében látványosan letekerték a parádé méretét). Arra most sem kellett számítani, hogy Putyin esetleg lemondaná, bár az már biztos, hogy az idei rendhagyó nap lesz.

A 2025-ös parádén már feltűnhetett a nézőknek valami: míg a korábbi években a világ vagy elégedetten, vagy körömrágva leste, ahogy az újabbnál újabb orosz fegyverek végiggördülnek a Vörös tér kockakövein, addig az orosz haditechnikát tavaly csak pár második világháborús T-34-es harckocsi képviselte. Akkor Moszkva hivatalos magyarázata az volt, hogy szerették volna autentikusabbá tenni az ünnepséget. Arról szó sem volt, hogy a modern fegyverekre esetleg máshol nagyobb szükség lenne.

Bár a maga idejében a T-34/85 remek harckocsinak számított, a 2025-ös parádén azért felszaladt néhány szemöldök miattuk. Forrás: VCG/VCG via Getty Images

Ezzel szemben az idei parádéra a Kreml már meg sem próbált terelni:

kerek perec kijelentették, hogy „a jelenlegi műveleti helyzetre” való tekintettel nem lesz se ballisztikus rakéta, se harckocsi május 9-én

(a T-34-eseket vélhetően azért nem szállították ki a frontra, nem tudjuk, meg fognak-e jelenni).

Az pedig jelzés értékű, hogy az egymást követő második évben sem fogják körbeparádéztatni a haditechnikát a fővárosban. Érdemes leszögezni, hogy ez nem azt jelenti, hogy az oroszoknak nincs már fegyvere, ugyanakkor a parádéra nem vihetnek ki akármit: a Vörös téren csak makulátlan állapotban lévő, lehetőleg az adott fegyvertípus hazai csúcskategóriájának számító eszköznek jut hely, egy rozsdásodó T-72-esre nagyon rossz ötlet lenne lecserélni egy hibátlan állapotú, narancs-vörös „versenycsíkokkal” felpingált T-90-est. A levonható tanulság valószínűleg inkább az, hogy

a modern haditechnikára pillanatnyilag egyértelműen Ukrajnában van szükség, nincs lehetőség nélkülözésre.

Felmerülhet a kérdés, hogy akkor katonákat honnan szereznek, erre viszont kifejezetten egyszerű a válasz: bár az oroszok kétséget kizáróan jelentős veszteségeket szenvedtek el Ukrajnában, a fegyveres erőknek csak egy része vesz részt a harcokban. Ez a parádé szempontjából egyébként jól is jön, hiszen a Vörös téren összegyűlt emberek az erőtől kicsattanó, tökéletesre vasalt egyenruhában menetelő katonákra és tengerészekre lesznek kíváncsiak, nem a frontról hazarángatott alultáplált veteránokra (bár néhány az ukrán frontot is megjárt katonát amolyan kiállítás jelleggel biztos szereztek az ünnepségre).

Érdekesség, hogy egyelőre azt sem lehet tudni, hogy Moszkva szövetségesei küldenek-e katonákat a parádéra (2025-ben 13 nemzet katonái masíroztak az oroszok mellett, de a hősidőkben még NATO-tagállamok is megjelentek a felvonuláson). Az már biztos, hogy a katonaiskolás kadétok idén kimaradnak a programból, az viszont nem lenne meglepő, ha a legszorosabb szövetségesek, például Fehéroroszország, Észak-Korea, vagy Kína küldene embereket.

A világháború lezárásának 75. évfordulójára rendezett parádén az orosz hadiipar színe-java megjelent: az elöl haladó T-14 Armata harckocsi a frászt hozta a nyugati katonai vezetőkre (bár azóta kiderült, hogy valószínűleg sosem volt teljesen működőképes). Éles kontraszt a tavalyi parádéhoz képest. Forrás: Ramil Sitdikov - Host Photo Agency via Getty Images

Apropó vendégek: az elérhető lista egyelőre eléggé szegényes. Aljaxandr Lukasenka fehérorosz, Kaszim-Zsomart Tokajev kazah és Szadir Dzsaparov kirgíz elnökök már jelezték a részvételüket. A nemzetközi hírportálok számítanak Badra Gumba abháziai és Alan Gagolev dél-oszétiai vezetők jelenlétére, voltak hírek Milorad Dodik boszniai szerb vezetőről, az azonban valószínű, hogy a nyugati államokat senki nem fogja képviselni: Robert Fico szlovák miniszterelnök Moszkvában fog tartózkodni ugyan, de a parádén nem vesz részt. Távol-keleti és afrikai vezetőkről egyelőre nincsenek információk.

Az természetesen egyáltalán nem biztos, hogy a most felsorolt vezetőkön kívül nem lesznek neves vendégek a parádén,

a titkolózás oka jó eséllyel az, hogy több nyugati elemző is egyetért abban, hogy Putyin egyszerűen tart egy merényletkísérlettől.

Erre most egy lapáttal még az is rátesz, hogy az oroszok által hivatalosan a közös történelmi múlt apropóján belengetett, gyakorlatilag a parádé biztosítására szolgáló két napos tűzszünetből a jelek szerint semmi nem lesz. Az orosz tűzszüneti javaslatot az ukránok megtoldották még két nappal, és felajánlották, hogy szerdán és csütörtökön sem fognak harci tevékenységet folytatni, ukrán jelentések szerint Moszkva, orosz jelentések szerint pedig Kijev ugyanakkor nem tartotta magát ehhez az ajánlathoz.

Mindazonáltal finoman szólva is kérdéses, hogy az ukrán drónerők be merik-e vállalni azt, hogy május 9-én Moszkvát támadják. Bár négy év háborúskodás (illetve két iráni és egy venezuelai konfliktus) rámutatott arra, hogy az orosz légvédelmi technológia kicselezése nem túl bonyolult feladat, ráadásul kétséget kizáróan hatalmas hírértéke lenne az akciónak, egyszerűen túl sok ellenérv sorakozik fel:

Az ukrán vezérkar valószínűleg továbbra sem szeretné megölni Putyint, hiszen ezzel lenulláznák a tárgyalások esélyét, és egy ismeretlen vezetőre cserélnék az orosz elnököt.

Ráadásul ha Putyinnal együtt egy másik állam vezetője is életét veszítené, az beláthatatlan diplomáciai galibát okozna.

Ehhez hozzájön még az is, hogy a parádéra főleg civilek fognak tömegesen érkezni, a polgári lakosság körében véghezvitt ilyen jellegű pusztítás pedig biztosan az ukrán háborús tevékenység legfeketébb pontja lenne.

Az is egyértelmű, hogy ha az ukránok nem is magát a parádé helyszínét, hanem csak általában a főváros területét drónozzák meg, az kegyetlen válaszcsapást fog maga után vonni.

Az akciónak pedig egyébként katonai szempontból nagyon maximum akkor lenne bármi haszna, ha az ukránoknak sikerülne valamilyen magas rangú orosz katonai vezetőt kiiktatni, minden egyéb támadás lőszerpocsékolás.

A fentiek miatt kicsi az esélye annak, hogy Kijev tényleg bepróbálkozna a parádé megtámadásával. Ha mégis ilyet tennének, az egy mostaninál sokkal kétségbeejtőbb helyzetről árulkodna.

Címlapkép: orosz katonák gyakorlatoznak május 4-én a szombati parádéra. A címlapkép forrása: Contributor/Getty Images