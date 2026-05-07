Megszületett a kemény ítélet: évtizedekre rács mögé kerül a bukott lázadás kulcsembere is

Tizenöt évre csökkentette egy dél-koreai fellebbviteli bíróság csütörtökön Han Dokszu volt miniszterelnök börtönbüntetését, amelyet azért szabtak ki rá januárban, mert bűnrészesnek találták a szükségállapot 2024 decemberi kihirdetésében.

Hant elsőfokon 23 éves szabadságvesztésre ítélték, mert a bíróság szerint kulcsszerepe volt a szükségállapot kihirdetését elősegítő kabinetülés megrendezésében.

Jun Szogjol volt dél-koreai elnök akart 2024 decemberében szükségállapotot bevezetni az országban. Az intézkedés hatálya mindössze néhány óráig tartott, mert a parlament megszavazta a rendkívüli jogrend feloldását, majd az elnök elleni alkotmányos vádeljárást is.

Junt ezt követően elmozdították hivatalából, lázadás vezetésében és hatalommal való visszaélésben bűnösnek találták, és február közepén életfogytiglani börtönre ítélték.

