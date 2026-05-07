Megtörtént, amitől sokan rettegtek: Oroszország felől érkező fegyverek csapódtak be NATO-területen, nagy erőkkel vonult ki a hadsereg

Oroszország felől érkező drónok hatoltak be Lettország légterébe csütörtökön hajnalban. Az egyik pilóta nélküli repülőgép feltehetően egy olajraktárnál csapódott be az ország keleti részén, személyi sérülésről azonban nem érkezett jelentés - írta meg a BNO.

Az incidens a Latgale régióban, Lettország keleti határának közelében, az orosz és a belarusz határ szomszédságában történt. A lett fegyveres erők közlése szerint a légvédelem több, Oroszország irányából érkező drónt azonosított, amelyek közül kettő lett területen zuhant le.

Az egyik lehetséges becsapódási helyszín Rēzeknében volt.

Itt hajnali fél négy körül riasztották a rendőrséget egy olajraktárhoz, miután füstöt észleltek a környéken

- közölte az LTV lett közszolgálati televízió. A tűzoltóság több bejelentést is kapott egy esetleges tűzről, a helyszínre érkezve azonban nem találtak nyílt lángot. Az egységek elővigyázatosságból hűtötték az egyik tartályt. A létesítményt hőkamerával is átvizsgálták, de nem mutattak ki emelkedett hőmérsékletet, a rendőrség pedig lezárta az érintett területet.

A lett fegyveres erők szóvivője a közszolgálati rádiónak elmondta, hogy az éjszaka folyamán több előzetes jelzést is kaptak a légtérsértés veszélyéről, amelyek később beigazolódtak. A hadsereg mobil légvédelmi egységeket aktivált, és riasztották a NATO balti légtérrendészeti misszióját is. A védelmi minisztérium tájékoztatása szerint további katonai egységeket vezényeltek a keleti határ menti légvédelem megerősítésére.

A hatóságok hajnali 4 óra 9 perckor Ludza és Balvi járás, majd 4 óra 43 perckor Rēzekne járás lakosságát is riasztották mobiltelefonos vészjelzés formájában. A lakosokat arra kérték, hogy keressenek fedett menedéket, és zárják be az ablakokat, valamint az ajtókat. Felhívták a figyelmet arra is, hogy senki ne közelítsen meg alacsonyan repülő, gyanús vagy veszélyes tárgyakat.

