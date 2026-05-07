Megtörtént, amitől sokan rettegtek: Oroszország felől érkező fegyverek csapódtak be NATO-területen, nagy erőkkel vonult ki a hadsereg

Az incidens a Latgale régióban, Lettország keleti határának közelében, az orosz és a belarusz határ szomszédságában történt. A lett fegyveres erők közlése szerint a légvédelem több, Oroszország irányából érkező drónt azonosított, amelyek közül kettő lett területen zuhant le.

Az egyik lehetséges becsapódási helyszín Rēzeknében volt.

Itt hajnali fél négy körül riasztották a rendőrséget egy olajraktárhoz, miután füstöt észleltek a környéken

- közölte az LTV lett közszolgálati televízió. A tűzoltóság több bejelentést is kapott egy esetleges tűzről, a helyszínre érkezve azonban nem találtak nyílt lángot. Az egységek elővigyázatosságból hűtötték az egyik tartályt. A létesítményt hőkamerával is átvizsgálták, de nem mutattak ki emelkedett hőmérsékletet, a rendőrség pedig lezárta az érintett területet.

A lett fegyveres erők szóvivője a közszolgálati rádiónak elmondta, hogy az éjszaka folyamán több előzetes jelzést is kaptak a légtérsértés veszélyéről, amelyek később beigazolódtak. A hadsereg mobil légvédelmi egységeket aktivált, és riasztották a NATO balti légtérrendészeti misszióját is. A védelmi minisztérium tájékoztatása szerint további katonai egységeket vezényeltek a keleti határ menti légvédelem megerősítésére.

A hatóságok hajnali 4 óra 9 perckor Ludza és Balvi járás, majd 4 óra 43 perckor Rēzekne járás lakosságát is riasztották mobiltelefonos vészjelzés formájában. A lakosokat arra kérték, hogy keressenek fedett menedéket, és zárják be az ablakokat, valamint az ajtókat. Felhívták a figyelmet arra is, hogy senki ne közelítsen meg alacsonyan repülő, gyanús vagy veszélyes tárgyakat.

