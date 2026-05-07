Mindenki lélegzet-visszafojtva várja a hétvégét, NATO-területen csapódtak be Oroszország felől érkező drónok - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön

Miután a kedd éjszakai lövésváltások miatt már életbelépése előtt összeomlott a Kijev és Moszkva által május 8-9-re, a szovjet győzelem napjára tervezett tűzszünet, a fél világ arra vár, hogy mit fognak lépni a harcoló felek: Kijev bosszút esküdött, Moszkva bármilyen ukrán támadás esetén megtorlással fenyegetőzik. Oroszország az ukrán fővárosban működő külképviseleteknek is erősen ajánlja az evakuációt jelezvén, hogy ha lőnek, akkor mindenre lőni fognak. A hajnali órákban Oroszország felől érkező drónok csapódtak be Lettországban, de egyelőre nem lehet tudni, hogy ki indította a fegyvereket. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Nincs megállás: Ukrajna megtalálta az orosz hadigépezet gyenge pontját, sorra érik a találatok a legfontosabb létesítményeket

Ukrán drónok május 7-én éjjel egy katonai logisztikai létesítményt támadtak meg a Moszkvai területen található Naro-Fominszkban – erről Telegram-csatornák számoltak be - közölte a Kyiv Independent.

Lehullott a lepel az új ukrán csúcsfegyverről: esélyt sem hagy az ellenséges drónoknak

Az isztambuli SAHA 2026 védelmi szakkiállításon mutatkozott be az ukrán fejlesztésű Csaklun Jet elfogó drón. Az eszköz gyors, olcsó és mobil megoldást kínál az orosz felderítő pilóta nélküli repülőgépek, valamint a Gerany típusú kamikaze drónok ellen. A gázturbinás hajtóművel felszerelt rendszert az ukrán fronton már élesben is bevetették - írta meg az Army Recognition.

Jelentett az ukrán légvédelem

Az ukrán légierő jelentése szerint az éjszaka folyamán Oroszország összesen 102 drónt indított el, ebből a légvédelemnek 92-t sikerült elfognia.

Kiszivárogtak a tervek: rátenné a kezét a csúcsharckocsikat gyártó óriásra Németország, de ketyeg az óra

A Handelsblatt csütörtöki értesülése szerint meghiúsulhat a német kormány terve a francia-német KNDS védelmi ipari vállalatban történő részesedésszerzésről. A lehetséges kudarcnak az az oka, hogy a kormánykoalíción belül nem tudnak megegyezni a feltételekről.

Megtörtént, amitől sokan rettegtek: Oroszország felől érkező fegyverek csapódtak be NATO-területen, nagy erőkkel vonult ki a hadsereg

Oroszország felől érkező drónok hatoltak be Lettország légterébe csütörtökön hajnalban. Az egyik pilóta nélküli repülőgép feltehetően egy olajraktárnál csapódott be az ország keleti részén, személyi sérülésről azonban nem érkezett jelentés - írta meg a BNO.

Mindenki lélegzet-visszafojtva várja a hétvégét, teljes megsemmisüléssel fenyegette meg Kijevet Oroszország - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön

Miután a kedd éjszakai lövésváltások miatt már életbelépése előtt összeomlott a Kijev és Moszkva által május 8-9-re, a szovjet győzelem napjára tervezett tűzszünet, a fél világ arra vár, hogy mit fognak lépni a harcoló felek: Kijev bosszút esküdött, Moszkva bármilyen ukrán támadás esetén megtorlással fenyegetőzik. Oroszország az ukrán fővárosban működő külképviseleteknek is erősen ajánlja az evakuációt jelezvén, hogy ha lőnek, akkor mindenre lőni fognak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Címlapkép forrása: Artem Priakhin/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Cégérték növelése kontrollinggal

Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

