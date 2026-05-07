Nincs megállás: Ukrajna megtalálta az orosz hadigépezet gyenge pontját, sorra érik a találatok a legfontosabb létesítményeket

A Telegramon megjelent információk szerint a Nara termelési és logisztikai komplexumot érte találat.
Ez a létesítmény az orosz védelmi minisztérium ellátóbázisaként és elosztóközpontjaként működik.
Naro-Fominszk Moszkvától mintegy 70 kilométerre délnyugatra található. Ukrajna legközelebbi határszakaszától nagyjából 390 kilométerre fekszik.
Moscow region came under attack this morning, including Naro-Fominsk outside the capital. Preliminary reports indicate a possible hit on the Nara military-logistics complex, which belongs to Russia’s Defense Ministry. #Russia pic.twitter.com/9OuEgQ54kI https://twitter.com/hashtag/Russia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw— NOELREPORTS (@NOELreports) May 7, 2026
A támadás annak ellenére történt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök május 4-én egyoldalú tűzszünetet hirdetett május 6-i hatállyal. Ezt megelőzően Vlagyimir Putyin kétnapos, a győzelem napjához kötődő fegyvernyugvást javasolt május 8-ára és 9-ére. Zelenszkij szerint azonban Oroszország már a tűzszünet életbe lépését követő órákban, délelőtt 10 óráig 1820 alkalommal sértette meg a megállapodást. Ennek következtében Kijev elutasította Moszkva javaslatát is.
A tervezett tűzszünet előtti órákban, május 5-én orosz csapások érték Kramatorszkot és Zaporizzsját. A helyi hatóságok tájékoztatása szerint a támadásokban legalább 17 ember meghalt, 56-an pedig megsebesültek.
Ukrajna az utóbbi hetekben rendszeresen mér csapásokat az orosz katonai és energetikai infrastruktúrára. A dél-oroszországi Tuapszében lévő olajfinomítót egy hónapon belül négyszer támadták meg, legutóbb május 1-jén. Ezt az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) és a fegyveres erők vezérkara is megerősítette. Május 5-én éjjel ukrán Flamingó robotrepülőgépek találtak el egy orosz hadiipari üzemet Csebokszáriban. Ez az akció egy nagyszabású rakéta- és dróntámadás része volt, amely az egyik legnagyobb orosz olajfinomítót is célba vette.
Kijev az energetikai létesítményeket is legitim katonai célpontnak tekinti. Ezek az infrastruktúrák ugyanis üzemanyagot és folyamatos bevételt biztosítanak az orosz hadigépezet számára.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
