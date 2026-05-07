  • Megjelenítés
Nincs megállás: Ukrajna megtalálta az orosz hadigépezet gyenge pontját, sorra érik a találatok a legfontosabb létesítményeket
Globál

Nincs megállás: Ukrajna megtalálta az orosz hadigépezet gyenge pontját, sorra érik a találatok a legfontosabb létesítményeket

Portfolio
Ukrán drónok május 7-én éjjel egy katonai logisztikai létesítményt támadtak meg a Moszkvai területen található Naro-Fominszkban – erről Telegram-csatornák számoltak be - közölte a Kyiv Independent.

A Telegramon megjelent információk szerint a Nara termelési és logisztikai komplexumot érte találat.

Ez a létesítmény az orosz védelmi minisztérium ellátóbázisaként és elosztóközpontjaként működik.

Naro-Fominszk Moszkvától mintegy 70 kilométerre délnyugatra található. Ukrajna legközelebbi határszakaszától nagyjából 390 kilométerre fekszik.

A támadás annak ellenére történt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök május 4-én egyoldalú tűzszünetet hirdetett május 6-i hatállyal. Ezt megelőzően Vlagyimir Putyin kétnapos, a győzelem napjához kötődő fegyvernyugvást javasolt május 8-ára és 9-ére. Zelenszkij szerint azonban Oroszország már a tűzszünet életbe lépését követő órákban, délelőtt 10 óráig 1820 alkalommal sértette meg a megállapodást. Ennek következtében Kijev elutasította Moszkva javaslatát is.

A tervezett tűzszünet előtti órákban, május 5-én orosz csapások érték Kramatorszkot és Zaporizzsját. A helyi hatóságok tájékoztatása szerint a támadásokban legalább 17 ember meghalt, 56-an pedig megsebesültek.

Ukrajna az utóbbi hetekben rendszeresen mér csapásokat az orosz katonai és energetikai infrastruktúrára. A dél-oroszországi Tuapszében lévő olajfinomítót egy hónapon belül négyszer támadták meg, legutóbb május 1-jén. Ezt az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) és a fegyveres erők vezérkara is megerősítette. Május 5-én éjjel ukrán Flamingó robotrepülőgépek találtak el egy orosz hadiipari üzemet Csebokszáriban. Ez az akció egy nagyszabású rakéta- és dróntámadás része volt, amely az egyik legnagyobb orosz olajfinomítót is célba vette.

Kijev az energetikai létesítményeket is legitim katonai célpontnak tekinti. Ezek az infrastruktúrák ugyanis üzemanyagot és folyamatos bevételt biztosítanak az orosz hadigépezet számára.

Kapcsolódó cikkünk

Mindenki lélegzet-visszafojtva várja a hétvégét, NATO-területen csapódtak be Oroszország felől érkező drónok - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön

Lehullott a lepel az új ukrán csúcsfegyverről: esélyt sem hagy az ellenséges drónoknak

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Cégérték növelése kontrollinggal

Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha

PR cikk

Konferencia ajánló

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Közel lehet a megállapodás Iránban, jó volt a hangulat a tőzsdéken
Mindenki lélegzet-visszafojtva várja a hétvégét, NATO-területen csapódtak be Oroszország felől érkező drónok - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön
Befuccsolt Zelenszkij tűzszünete, de Putyin sem reménykedhet sok jóban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility