Oroszország hivatalos tűzszünetet hirdetett
Oroszország május 8. és 10. között tűzszünetet hirdetett - jelenette az orosz TASS hírügynökség a Reuters beszámolója szerint. Egy újabb fordulattal gyarapodik az orosz-ukrán tűzszünet-saga.

Vlagyimir Putyin orosz elnök eredetileg május 8–9-re, a győzelem napi ünnepségek idejére rendelt el fegyvernyugvást. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szintén egyoldalú tűzszünetet jelentett be, ám ukrán források szerint Moszkva már az első percekben megsértette azt, ezért az ukrán államfő válaszlépéseket helyezett kilátásba. A Kreml ezzel szemben azzal vádolta Kijevet, hogy az ukrán fél nem tartotta be a megállapodást.

A kedd éjszakai lövésváltások nyomán a tervezett fegyvernyugvás lényegében még életbe lépése előtt összeomlott.

Zelenszkij ezt követően úgy fogalmazott, hogy "ukrán drónok is részt vehetnek" az orosz győzelem napi ünnepségen. Moszkva válaszul azzal fenyegetőzött, hogy tömeges rakétacsapást mér Kijev központjára, ha Ukrajna valóban megpróbálja megzavarni a megemlékezéseket.

Az orosz fél a Kijevben működő külföldi diplomáciai képviseleteknek is nyomatékosan javasolta az evakuációt, jelezve, hogy egy esetleges ukrán támadásra válogatás nélküli csapásokkal válaszolhatnak. A helyzet rendkívül feszült: Kijev megtorlást ígér, Moszkva bármilyen ukrán akció esetén súlyos válaszcsapással fenyeget, a nemzetközi közvélemény pedig azt figyeli, milyen lépéseket tesz a két fél a május 10-ig meghirdetett tűzszünet idején.

