Sokan a Covid korai napjaira emlékeznek: a kontaktszemélyek egy része már szétszóródott a világban, miközben emberről emberre is terjed a halálos hantavírus

A hajó márciusban indult Argentínából. Az első gyanús eset egy 70 éves holland férfi volt, akinél április 11-én láz, fejfájás, hasi fájdalom és hasmenés jelentkezett, majd a fedélzeten életét vesztette. A fertőzést az Andes-vírushoz, az Andokban előforduló hantavírus-törzshöz kötik, amely ritka, de súlyos lefolyású kórokozó, és bizonyos esetekben szoros kontaktus révén emberről emberre is terjedhet.

A WHO feltételezése szerint az elhunyt holland házaspár még a hajóra szállás előtt, valószínűleg argentínai tartózkodása során fertőződött meg.

A pár Argentínában, Chilében és Uruguayban madármegfigyelő túrákon vett részt, olyan helyszíneken is megfordulva, ahol előfordulnak a vírust hordozó rágcsálófajok.

Mivel a hantavírus lappangási ideje egy–hat hét, a tünetek csak jóval a fertőzés után jelentkeztek.

A hajón jelenleg 146 fő tartózkodik 23 különböző országból, szigorú óvintézkedések mellett – közölte csütörtökön az üzemeltető Oceanwide Expeditions. Legalább 30 utas április végén a távoli Szent Ilona-szigeten szállt partra, néhány, súlyos állapotban lévő beteget pedig ezen a héten légi úton Európába szállítottak. A fedélzeten maradók várhatóan vasárnap déltájban érkeznek meg a Kanári-szigeteki Tenerifére, ahonnan hazaszállítják őket.

Az eset nemzetközi figyelmet keltett, mivel

az utasok még azelőtt több országban szétszóródtak, hogy a járványügyi helyzetet teljes körűen feltérképezték volna.

Ez több megfigyelőt a Covid–19-világjárvány korai szakaszára emlékeztetett. Az üzemeltető szerint megkezdték a március 20. óta a hajóra fel- és onnan leszálló valamennyi utas és személyzeti tag adatainak összegyűjtését.

A WHO ugyanakkor hangsúlyozta, hogy bár további esetekre számítanak, a Covid–19-hez hasonló, nagymértékű járvány kialakulását nem tartják valószínűnek, és jelenleg nincs bizonyíték széles körű terjedési kockázatra. A szervezet az érintett országokkal együttműködve végzi a nemzetközi kontaktuskutatást a fertőzés továbbterjedésének megfékezése érdekében.

