Történelmi mérföldkő: a világ legnépesebb országában is bedurrant a napenergia

A Központi Villamosenergia-hatóság (CEA) és az Új és Megújuló Energia Minisztérium (MNRE) adatai szerint India napenergia-kapacitása 2026 első negyedévében az összes beépített teljesítmény 28,4 százalékát tette ki, ami érdemi emelkedés az előző negyedévi 26,5 százalékhoz képest.

A naperőművi projektek telepítése negyedéves összevetésben 12, éves szinten pedig 46 százalékkal bővült.

A napenergiából termelt villamos energia mintegy 52,2 milliárd kilowattórát (kWh) ért el, ami 24,3 százalékos növekedést jelent 2025 első negyedévéhez képest.

A megújuló energiaforrások – a nagy vízerőművekkel együtt – beépített kapacitása 2026 márciusának végére elérte a 276,5 GW-ot, ami az ország teljes beépített kapacitásának 51,7 százaléka. Egy évvel korábban ez az arány még csak 46,1 százalék volt. A szélenergia 56,1 GW-tal (10,5 százalék), a nagy vízerőművek 51,4 GW-tal (9,6 százalék) járultak hozzá a megújuló energiamixhez. Az NHPC üzembe helyezte a Subansiri Alsó vízerőmű 1-es és 3-as blokkját, ami 500 MW szabályozható kapacitást jelent.

A hagyományos erőművek beépített teljesítménye 258,1 GW-ra, az összkapacitás 48,3 százalékára csökkent, szemben az egy évvel korábbi 53,9 százalékkal. A szén továbbra is meghatározó, 41,5 százalékos részesedéssel a hagyományos termelési mixben, amelyet a földgáz (3,8 százalék), az atomenergia (1,6 százalék), a lignit (1,2 százalék) és a dízel (0,11 százalék) követ.

Az Energiaügyi Minisztérium közzétette a 2026-os Nemzeti Villamosenergia-politika tervezetét, amely az energiaátmenetet hivatott támogatni a megbízható és megfizethető áramellátás fenntartása mellett. A CEA előrejelzése szerint India teljes beépített kapacitása a 2036-os pénzügyi évre eléri az 1121 GW-ot, miközben a fosszilis tüzelőanyagokból származó villamosenergia-termelés részaránya a jelenlegi 75 százalékról 50 százalékra csökkenhet.

