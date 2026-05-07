Trükkösen kijátszható a rezsim blokádja a Hormuzi-szoroson: a vakmerő akció hátterében egyre súlyosabb okok vannak
A Reuters értesülései szerint az Egyesült Arab Emírségek trükkösen képes kijátszani a Hormuzi-szorost.

Hetek óta szinte teljesen leállt a hajóforgalom a Perzsa-öböl bejáratát jelentő Hormuzi-szorosban, ez különösen a térségi, javarészt energiahordozók értékesítésére támaszkodó monarchiákat érinti érzékenyen. Ezekben az országokban már minden tárolókapacitást fel kellett használni, ami rendkívül súlyosan hatásokat okoz a gazdaságnak és a nyersanyagok kitermelésére. Az Egyesült Arab Emírségek emiatt úgy határozott, hogy megpróbálkozik a kockázatok ellenére is a bokád kijátszásával.

Abu-Dzabi egy veszélyes módszert alkalmazott: kikapcsolta a transzpondereket és a nyomkövető rendszert, majd így tankerhajók haladtak át az átjárón.

A terv bejött: több alkalommal is sikerrel cselezték ki az iráni felderítést, eddig összesen 6 millió hordónyi olajat tudtak több szállítmánnyal kivinni a területről. A Reuters értesülései szerint legalább négy hajóról van szó, a rakományt a szoroson átérve másik hajókra pakolták. A jelentések szerint a Upper Zakum és Das nyersolaj ezt követően Dél-Korea, Malajzia vagy Omán felé vette az irányt. Az összes eddigi szállítmány együttvéve is csak a töredékét tette ki a korábbi fogalomnak, a rizikós vállalás ugyanakkor jelzi, hogy a térségi hatalmak egyre kétségbeesettebben próbálják megoldani a problémát.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

