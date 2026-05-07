Zelenszkij kimondta, amit sokan gondoltak az orosz tűzszünetről – Amerikának is üzent

Oroszország május 8-án éjféltől május 10-ig tűzszünetet hirdetett az ukrajnai háborúban a második világháborús győzelem 81. évfordulója miatt. Az ukrán elnök máris élesen bírálta a lépést. Az orosz vezetők "különös és helytelen" logikájára hívta fel a figyelmet.

Az orosz védelmi minisztérium csütörtökön a Telegramon jelentette be, hogy a tűzszünet a "Nagy Honvédő Háborúban aratott szovjet győzelem" évfordulójához kapcsolódik. Vlagyimir Putyin orosz elnök már hétfőn jelezte a kétnapos fegyvernyugvás tervét.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtöki videóüzenetében "különösnek és helytelen" nevezte az orosz vezetés logikáját. Szerinte

az orosz fél a második világháborús megemlékezésre hivatkozva hirdet korlátozott tűzszünetet, miközben továbbra is agressziót folytat egy szomszédos ország ellen.

Az ukrán elnök arra is kitért, hogy

az Egyesült Államok a második világháborúhoz hasonlóan most is az európai béke legfőbb biztosítéka lehetne, ha "igazságos és határozott álláspontot" képviselne az agresszorral szemben.

Forrás: Reuters

