Zelenszkij titkos utasításokkal indította útnak küldöttét Washingtonba – nagy fordulat jöhet a béketárgyalásokon?

Volodimir Zelenszkij elnök közlése szerint
Umerov "több konkrét, biztonságpolitikai jellegű utasítást" kapott az Egyesült Államokkal folytatott kétoldalú együttműködéssel kapcsolatban.
A tárgyalások első fordulóját csütörtökre tűzték ki. A Fehér Ház megerősítette a találkozó tényét, de további részleteket nem árult el.
Az amerikai közvetítésű egyeztetések a kelet-ukrajnai Donyeck megye miatt jutottak holtpontra. Moszkva azt követeli, hogy Kijev vonja vissza csapatait a régió azon részeiről, amelyeket Oroszország négyéves, teljes körű inváziója során sem tudott elfoglalni. Ukrajna elutasítja, hogy lemondjon az általa ellenőrzött területekről.
Kijev eredetileg arra számított, hogy az amerikai megbízottak, Steve Witkoff és Jared Kushner már tavasszal Ukrajnába látogatnak. Ők azonban elsősorban az iráni háborúra összpontosítottak. A legutóbbi háromoldalú, ukrán–orosz–amerikai tárgyalási fordulót februárban tartották; azóta az ukrán és az orosz fél csak külön-külön egyeztetett Washingtonnal.
Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz vezető április 29-én telefonon tárgyalt egy esetleges tűzszünetről. Oroszország május 8–9-re, a második világháborús győzelem ünnepére és a moszkvai katonai díszszemlére hirdetett tűzszünetet. Ukrajna szerint Moszkva csupán a parádét akarta megóvni az ukrán dróntámadásoktól, ezért válaszul határozatlan idejű, május 6-tól induló fegyverszünetet javasolt. Egyik fél sem fogadta el a másik ajánlatát. Oroszország Kijev központjának megtámadásával fenyegetőzött arra az esetre, ha Ukrajna Moszkvát érné csapással, míg Kijev azzal vádolta Oroszországot, hogy megszegte a tűzszünetet.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
