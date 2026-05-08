Aggasztó felvételek: komoly segítséget ígértek, úgy néz ki ócskavasat és kifosztott eszközöket kaphat Ukrajna

A belga OIP vállalat raktáraiban 2021-ben készült felvételek szerint a rendszerek számos alkatrészét már jóval az orosz-ukrán háború kirobbanása előtt eltávolították. Több Gepardról például hiányoznak a fő fegyverzet kulcsfontosságú elemei is. Egyes komponenseket valószínűleg külön tároltak, de jelentős részüket feltehetően más üzemeltetőknek értékesítették. Ez magyarázhatja, hogy a raktáron lévő, akár ötven darabra becsült készletből miért csupán tizenötöt ajánlottak fel Ukrajnának,

vélhetően csak ennyi hozható reálisan üzemképes állapotba.

A többi jármű legfeljebb alkatrészbázisként vagy ócskavasként hasznosítható.

2023-ban az OIP állítólag darabonként akár kétmillió eurót is kért a Gepardokért, amikor Ukrajna megpróbálta megvásárolni azokat. Ezt akkor Kijev eltúlzott árazásnak ítélte, így nem lett üzletkötés.

Az ilyen, régóta nem gyártott, raktárban porosodó haditechnikai eszközök gyakran csak alkatrészbázisként szolgálnak a még hadrendben álló példányokhoz, esetleges reaktiválásuk összetett és erőforrás-igényes feladat. A felújításért felelős belga vállalkozóra komoly munka vár, mivel az OIP tulajdonában álló Gepardok semmilyen időközi frissítést nem kaptak, ami régebbi radarokat és analóg tűzvezető rendszereket jelent.

A Defence Express szerint elképzelhető, hogy az ukrajnai alkalmazás tapasztalatai alapján a német vagy az ukrán hadiipar újraindította bizonyos alkatrészek gyártását, ahogyan az a lőszerek esetében is történt.

