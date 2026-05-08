Aggasztó felvételek: komoly segítséget ígértek, úgy néz ki ócskavasat és kifosztott eszközöket kaphat Ukrajna

A belga OIP vállalat raktáraiban 2021-ben készült felvételek szerint a rendszerek számos alkatrészét már jóval az orosz-ukrán háború kirobbanása előtt eltávolították. Több Gepardról például hiányoznak a fő fegyverzet kulcsfontosságú elemei is. Egyes komponenseket valószínűleg külön tároltak, de jelentős részüket feltehetően más üzemeltetőknek értékesítették. Ez magyarázhatja, hogy a raktáron lévő, akár ötven darabra becsült készletből miért csupán tizenötöt ajánlottak fel Ukrajnának,
vélhetően csak ennyi hozható reálisan üzemképes állapotba.
A többi jármű legfeljebb alkatrészbázisként vagy ócskavasként hasznosítható.
Should have probably talked about this sooner, but these are some pictures of the state the Gepards kept at OIP were in in 2021.The vast majority had been stripped for parts well before the 2022 invasion, so I am amazed that they can even get the parts needed to bring 15 of… https://t.co/yUofOZiIPw pic.twitter.com/2UQ7JElZXw https://t.co/yUofOZiIPw— Jeff2146 (@Jeff21461) May 4, 2026
2023-ban az OIP állítólag darabonként akár kétmillió eurót is kért a Gepardokért, amikor Ukrajna megpróbálta megvásárolni azokat. Ezt akkor Kijev eltúlzott árazásnak ítélte, így nem lett üzletkötés.
Az ilyen, régóta nem gyártott, raktárban porosodó haditechnikai eszközök gyakran csak alkatrészbázisként szolgálnak a még hadrendben álló példányokhoz, esetleges reaktiválásuk összetett és erőforrás-igényes feladat. A felújításért felelős belga vállalkozóra komoly munka vár, mivel az OIP tulajdonában álló Gepardok semmilyen időközi frissítést nem kaptak, ami régebbi radarokat és analóg tűzvezető rendszereket jelent.
A Defence Express szerint elképzelhető, hogy az ukrajnai alkalmazás tapasztalatai alapján a német vagy az ukrán hadiipar újraindította bizonyos alkatrészek gyártását, ahogyan az a lőszerek esetében is történt.
