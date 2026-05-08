Áll a bál: a világ egyik legerősebb országa lenyúlta az ukrán harckocsi-fejlesztést, ráadásul rosszul

A védelmi minisztérium hivatalos médiacsatornája által közzétett videón az látható, ahogy a rendszert kiképzési körülmények között alkalmazzák. Az úgynevezett „csuklyát” – gyakran emlegetik „tyúkketrec” néven is – a hivatalos közlemény szerint a Koreai Manőverhadviselési Kutatóintézet fejlesztette. A szöuli katonai vezetés hangsúlyozta, hogy a könnyű szerkezet néhány perc alatt harckész állapotba hozható, és megbízható védelmet nyújt a harckocsi leginkább sebezhető pontjain az FPV-drónok és a ledobható lőszerek ellen.

A koreai változatnak ugyanakkor van egy szembeötlő hiányossága:

a rendszer nem fedi le a motorteret és a hajtásláncot, amely az egyik legsérülékenyebb zóna. Az eredeti ukrán konstrukció ezt a gyenge pontot is lefedi.

Dél-Korea korábban más drónelhárító megoldásokkal is kísérletezett. 2025 végén például olyan fotók kerültek nyilvánosságra, amelyeken egy K2-es harckocsi az oroszok által használt, úgynevezett „grillráccsal” volt felszerelve. A jelek szerint a tesztek és az összehasonlítások után végül mégis az ukrán mintájú, hálós védőrendszer mellett döntöttek.

Hasonló következtetésre jutottak Oroszországban is, ahol a Karbivsev Katonai Műszaki Akadémia az ukrán fejlesztőktől átvett konstrukciót saját néven szabadalmaztatta, arra hivatkozva, hogy másfélszer hatékonyabb az ismert alternatíváknál. Az ukrán fejlesztést Kínában is bejegyezték, szintén saját szellemi tulajdonként. A megoldás népszerűségét jelzi az is, hogy a polgárháborúban a drónokat széles körben alkalmazó szíriai fegyveres erők szintén ezt az ukrán rendszert választották. A dél-koreai videón a 7. manőverhadtest egységeinek kiképzése is látható. Ez az alakulat felel az észak-koreai területre irányuló támadó hadműveletekért és az áttörési feladatokért.

Fontos megjegyezni, hogy az orosz-ukrán háborúban számolatlanul tűnnek fel az egyre extrémebb megoldások, melyek szintén a védelem növelését hivatottak elérni. Ezeknek gyakran semmi közük nincs a valódi haditechnológiai fejlesztésekhez, vélelmezhetően a frontvonalon harcoló katonák saját rögtönzött megoldásokat alkalmaznak ilyenkor.

Címlapkép forrása: Chung Sung-Jun/Getty Images