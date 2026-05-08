Bejelentette Donald Trump: elérte a tűzszünetet Ukrajna és Oroszország között, itt vannak a részletek
Globál

MTI
Donald Trump amerikai elnök egy szombaton kezdődő, háromnapos tűzszünetet és nagyszabású hadifogolycserét jelentett be Oroszország és Ukrajna között. A megállapodás értelmében a két állam ezer-ezer foglyot ad át egymásnak.

Az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalán úgy fogalmazott: bízik benne, hogy a hétfőig tartó fegyvernyugvás jelenti majd

egy nagyon hosszú, gyilkos és nehéz háború végének kezdetét.

A mostani lépés előzménye, hogy Trump már a múlt héten beszámolt a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott telefonos egyeztetéséről. Ezen a megbeszélésen már felmerült egy ideiglenes tűzszünet lehetősége.

Ezzel párhuzamosan az orosz kormány a héten egyoldalú fegyvernyugvást hirdetett a május 9-i moszkvai világháborús megemlékezések idejére.

Donald Trump azt is bejelentette: a három nap alatt egy 1000-1000 fős fogolycserére is sor kerül.

