Döbbenetes zuhanás: így csúszott az Egyesült Államok a legveszélyesebbnek tartott országok listájára a legújabb globális felmérés szerint
Egy friss, évente megjelenő nemzetközi felmérés szerint az Egyesült Államok globális megítélése immár rosszabb, mint Oroszországé; az amerikai külpolitika az elmúlt másfél évben drámai mértékben aláásta Washington nemzetközi tekintélyét.

A dán székhelyű Alliance of Democracies Alapítvány megbízásából készült Demokráciaérzékelési Index (Democracy Perception Index) szerint az Egyesült Államokról alkotott kép második éve folyamatosan romlik. A -100%-tól +100%-ig terjedő skálán mért nettó megítélési pontszám

két év alatt +22%-ról -16%-ra esett vissza, így az USA Oroszország (-11%) és Kína (+7%) mögé szorult.

A válaszadók emellett az Egyesült Államokat Oroszországgal és Izraellel együtt a világ biztonságára leselkedő legnagyobb fenyegetést jelentő országok között említették a leggyakrabban.

A szervezet alapítója, Anders Fogh Rasmussen volt NATO-főtitkár szerint az USA megítélésének gyors romlása szomorú, de nem meglepő folyamat. Mint fogalmazott, az amerikai külpolitika az elmúlt másfél évben többek között megkérdőjelezte a transzatlanti kapcsolatokat, széles körű vámokat vetett ki, és azzal is fenyegetőzött, hogy megszáll egy NATO-szövetséges területet.

Donald Trump vámpolitikája, a dán fennhatóság alatt álló Grönland feletti ellenőrzés megszerzésére irányuló, ismétlődő fenyegetései, az Ukrajnának nyújtott segélyek megvágása, valamint az Irán elleni amerikai–izraeli háború és az azt követő olajár-emelkedés alapjaiban rengették meg a transzatlanti viszonyt. Trump áprilisban a NATO-ból való kilépés lehetőségét is felvetette, miután az európai országok nem voltak hajlandók haditengerészeti erőket küldeni a Hormuzi-szoros megnyitására az Irán elleni légicsapásokat követően.

A felmérést a Nira Data közvélemény-kutató cég végezte 2025. március 19. és április 21. között, több mint 94 ezer megkérdezett bevonásával, 98 országban. Az országok megítélését 85 ország 46 600 válaszadójának mintáján mérték. A jelentést a május 12-i, koppenhágai Demokrácia Csúcstalálkozó előtt hozták nyilvánosságra.

Forrás: Reuters

